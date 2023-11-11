"Я чувствовала, что это не конец": Пакалне о периоде расставания с Зутисом

Элина рассказывает, что, хотя они и были в разлуке, она ни разу не сняла помолвочное кольцо. "Во-первых, когда я снимаю кольцо, я чувствую себя обнаженной. Мне чего-то не хватает - я привыкла его трогать. Во-вторых, оно слишком дорогое. В-третьих, я чувствовала, что это еще не конец. Глубоко в сердце я ощущала, что это боль, которую мы переживем. Просто нужно время", - рассказывает блогер.