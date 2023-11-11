"Я чувствовала, что это не конец": Пакалне о периоде расставания с Зутисом

Создательница цифрового контента и любимая женщина Кристапа Зутиса Элина Пакалне в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) вспоминает время, когда они на какое-то время расстались.
Напомним, Элина Пакалне и Кристапс Зутис объявили о помолвке еще в конце предыдущего сезона шоу, но этим летом сообщили, что расстались.
Недавно они возобновили отношения и съемки в шоу "Знаменитости. Без фильтра".
Элина рассказывает, что, хотя они и были в разлуке, она ни разу не сняла помолвочное кольцо. "Во-первых, когда я снимаю кольцо, я чувствую себя обнаженной. Мне чего-то не хватает - я привыкла его трогать. Во-вторых, оно слишком дорогое. В-третьих, я чувствовала, что это еще не конец. Глубоко в сердце я ощущала, что это боль, которую мы переживем. Просто нужно время", - рассказывает блогер.
"У нас не было ни ссор, ни злости! Я знала, что все будет хорошо, просто нужно время!" - говорит Элина.
Причины расставания оба скрывают - говорят лишь, что поводом стала трагедия, с которой они не смогли справиться эмоционально.
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