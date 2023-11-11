В Индонезии обнаружили ехидну Аттенборо, которая долгие годы считалась вымершим видом

«Пиявки там буквально повсюду. Они не только на земле, они лазают по деревьям, свисают с них, а затем падают на вас, чтобы высосать вашу кровь», — добавил он.

Помимо ехидны Аттенборо, исследователи обнаружили новые виды насекомых и лягушек.

Что представляет собой ехидна?

Колючих, мохнатых ехидн с «клювом» - вытянутой мордой - называют «живыми ископаемыми».

Считается, что они появились около 200 млн лет назад, когда на Земле жили динозавры.

До сих пор единственным свидетельством существования этого вида ехидн (Zaglossus attenboroughi) был экземпляр мертвого животного, выставлявшийся в музее естественной истории Нидерландов.

Кроме утконоса, ехидна — единственное млекопитающее, которое откладывает яйца.

Из четырех существующих видов этих млекопитающих три имеют длинный клюв: ехидна Аттенборо и западная ехидна находятся под угрозой исчезновения.

В ходе предыдущих экспедиций в горы Циклопа были обнаружены признаки того, что ехидна Аттенборо все еще живет там, поскольку ученые нашли норы и следы на земле.

Фото: BBC

Джеймс Кемптон надеется, что открытие этой разновидности ехидны и других новых видов поможет привлечь внимание к охране природы в Циклоповых горах.

Несмотря на то, что длинноклювая ехидна Аттенборо находится под угрозой исчезновения, в настоящее время она не считается охраняемым видом в Индонезии.

Ученые не знают, насколько велика и устойчива популяция этого вида.

Фото: BBC

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