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Стая косаток потопила польскую парусную яхту

rus.tvnet.lv
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Фото: Tory Kallman/Shutterstock

31 октября косатки напали на парусную яхту у берегов Марокко - судно затонуло, сообщает портал Vice.

О происшествии сообщила польская компания парусного туризма Morskie Mile.

"Вчера после полудня наша яхта была атакована стаей косаток. В течение 45 минут они били по перу руля (подводная часть руля. - Прим. ред.), что привело к серьезным повреждениям и пробоине", - рассказали владельцы яхты и компания.  

Фото: Morskie Mile/Facebook

"Несмотря на усилия капитана, экипажа и спасателей доставить яхту в порт, а также помощь портовых буксиров и марокканского военно-морского флота, судно затонуло недалеко от входа в порт Танжер-Мед. Экипаж сейчас находится в целости и сохранности в Испании".

Это не первое зарегистрированное нападение косаток на корабли. Правда, до сих пор остается загадкой, почему животные нападают.

Некоторые исследования предполагают, что косатки реагируют на травматический опыт, который они получили от лодок. Эксперты же утверждают, что, скорее всего, эти занятия носят игровой характер - по крайней мере для косаток.

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