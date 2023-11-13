На приоритетном участке латвийско-российской границы забор будут строить два предприятия

Компания Citrus Solutions предложила выполнить работы за 7,54 млн евро, а Hagberg Constructions - за 7,27 млн евро.

По оставшимся двум лотам конкурс был прекращен, поскольку поданные участниками предложения значительно превышали прогнозируемые расходы. По этим лотам конкурс будет объявлен повторно, после внесения изменений в техническую спецификацию. Максимальный срок выполнения договора составляет 52 календарные недели с момента заключения.

Гришкевич сообщил, что в ближайшее время строительные работы на латвийско-российской границе возобновятся. В частности, в следующем году будет возведен забор на тех участках, где его раньше не было.

На другой объявленный VNĪ открытый конкурс на строительство забора на нескольких участках (124 км) поступило десять заявок, рассмотрение которых продолжается. В этом конкурсе объем выполняемых работ был разделен на 14 лотов.

Протяженность латвийско-российской границы составляет 283,6 км. В настоящее время на ней необходимо построить около 180 км забора и не менее 53 км пограничной инфраструктуры.