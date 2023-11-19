Британцы признали Ригу лучшим местом для посещения рождественских ярмарок

В исследовании британской компании было проанализировано 12 европейских направлений и сделан вывод, что в столице Латвии самая низкая цена за двухдневное путешествие для двух человек.

А именно 506 фунтов или 577 евро.

Были приняты во внимание такие расходы, как обратные авиабилеты, проживание, а также еда и напитки, приобретенные на рождественских ярмарках.

В исследовании добавляется, что Рига заняла первое место по ценам благодаря низкой стоимости авиабилетов и проживания, а не ценам "на месте".

Стокгольм, столица Швеции, занял второе место в исследовании. Второе место шведскому городу досталось благодаря росту курса фунта стерлингов по отношению к шведской кроне на 9,4%, хорошей доступности отелей и снижению цен на авиабилеты.

Тем временем столица Австрии Вена была названа самым дорогим местом отдыха на рождественской неделе. В исследовании подчеркивается, что она примерно на 84% дороже Риги.

"Как показывает исследование, отсутствие предрождественских рейсов (для туристов из Великобритании) увеличило стоимость поездки в Краков, который обычно является одним из городов с лучшим соотношением цены и качества в наших ценовых обзорах, в то время как хорошая доступность рейсов снизила расходы на поездку в Ригу и Стокгольм", - говорят авторы исследования.

Европейские рождественские ярмарки становятся все более популярными среди британских отдыхающих.

Топ-12 направлений, проанализированных Post Office Travel Money (общая стоимость в фунтах стерлингов в скобках): 1. Рига, Латвия (506 £); 2. Стокгольм, Швеция (560 £); 3. Загреб, Хорватия (560 £); 4. Прага, Чехия (640 £); 5. Таллинн, Эстония (663 £); 6. Будапешт, Венгрия (713 £); 7. Лилль, Франция (740 £); 8. Краков, Польша (756 £); 9. Берлин, Германия (768 £); 10. Зальцбург, Австрия (846 £); 11. Копенгаген, Дания (902 £); 12. Вена, Австрия (933 £).

Галерея: Рождественская ярмарка на Домской площади (2022 г.)