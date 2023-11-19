Британцы признали Ригу лучшим местом для посещения рождественских ярмарок

Британским отдыхающим, ищущим лучшие рождественские ярмарки, стоит отправиться в Ригу, об этом сообщает Post Office Travel Money.
В исследовании британской компании было проанализировано 12 европейских направлений и сделан вывод, что в столице Латвии самая низкая цена за двухдневное путешествие для двух человек.
А именно 506 фунтов или 577 евро.
Были приняты во внимание такие расходы, как обратные авиабилеты, проживание, а также еда и напитки, приобретенные на рождественских ярмарках.
В исследовании добавляется, что Рига заняла первое место по ценам благодаря низкой стоимости авиабилетов и проживания, а не ценам "на месте".
Стокгольм, столица Швеции, занял второе место в исследовании. Второе место шведскому городу досталось благодаря росту курса фунта стерлингов по отношению к шведской кроне на 9,4%, хорошей доступности отелей и снижению цен на авиабилеты.
Тем временем столица Австрии Вена была названа самым дорогим местом отдыха на рождественской неделе. В исследовании подчеркивается, что она примерно на 84% дороже Риги.
"Как показывает исследование, отсутствие предрождественских рейсов (для туристов из Великобритании) увеличило стоимость поездки в Краков, который обычно является одним из городов с лучшим соотношением цены и качества в наших ценовых обзорах, в то время как хорошая доступность рейсов снизила расходы на поездку в Ригу и Стокгольм", - говорят авторы исследования.
Европейские рождественские ярмарки становятся все более популярными среди британских отдыхающих.
Топ-12 направлений, проанализированных Post Office Travel Money (общая стоимость в фунтах стерлингов в скобках):
1. Рига, Латвия (506 £);
2. Стокгольм, Швеция (560 £);
3. Загреб, Хорватия (560 £);
4. Прага, Чехия (640 £);
5. Таллинн, Эстония (663 £);
6. Будапешт, Венгрия (713 £);
7. Лилль, Франция (740 £);
8. Краков, Польша (756 £);
9. Берлин, Германия (768 £);
10. Зальцбург, Австрия (846 £);
11. Копенгаген, Дания (902 £);
12. Вена, Австрия (933 £).
Галерея: Рождественская ярмарка на Домской площади (2022 г.)
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