Миллионеры: Мы не богатые

В свою очередь 49% респондентов, активы которых не достигают миллиона, важнейшим финансовым приоритетом считают создание накоплений на пенсию, 42% - управление ежедневными расходами, а 25% - увеличение доходов и погашение кредитов.

Финансовый консультант Keystone Financial Services Тревис Шолин отметил, что подготовка к пенсии важна для обеих групп.

"Эмоционально сложно представить себя в роли пенсионера. Есть опасения - когда человек становится пенсионером, инфляция и удорожание жизни будут означать, что он не сможет позволить себе того же, что раньше. Те, кто накопил богатство, боятся его потерять. Те, кто копит, все больше тревожатся по поводу бытовых расходов. Обе группы хотят достойную пенсию. В условиях инфляции многие ощущают сложности, даже миллионеры", - заявил Шолин.

По словам Мейз, богачи часто боятся рисковать и пытаются защитить свое богатство тем, что они не уделяют внимание различным аспектам жизни. Многие миллионеры пытаются избежать ненужных трат и совершают покупки со скидками.

"Люди в возрасте учатся сами и учат детей и внуков тому, как важно думать об инвестициях и достатке в долгосрочной перспективе. В конце концов, если вы сможете думать в долгосрочной перспективе, то и для семьи будет только лучше", - сказал Шолин.