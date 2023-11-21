Миллионеры: Мы не богатые

В то время, когда большая часть людей считает миллионеров богачами, проведенное в США исследование говорит об обратном - сами миллионеры себя богатыми не считают.
Как свидетельствует исследование Amerprice Financial, только 8% инвесторов, имеющих по меньшей мере миллион долларов, считают себя богатыми. 60% считают себя представителями высшего класса, а 31% - среднего.
Большая часть миллионеров указала, что быть богатым - это больше, чем жить определенным образом или иметь конкретную сумму денег.
В опросе приняли участие более 3000 американцев в возрасте от 27 до 77 лет, 600 из которых были миллионерами.
85% опрошенных миллионеров считают, что богатство означает определенную финансовую безопасность. Для 66% богатство означает возможность обеспечить для себя и своей семьи желаемый образ жизни, а 58% назвали богатство свободой делать то, что хочется. Понятие богатства не всегда означает для миллионеров роскошь.
"Быть богатым - не означает автоматически ездить на суперкаре. Это означает большую осторожность, так как богатые тоже боятся. Они знают, что получить богатство сложно, а все потерять - легко", - указывает консультант Amerprice Financial Кимберли Мейз.
Наибольшая разница обозначилась в ответах миллионеров и наименее обеспеченных людей.
62% миллионеров своей главной финансовой целью считают защиту накопленного богатства. 43% откладывают деньги на пенсию, а 32% полны решимости бороться с рыночными колебаниями.
В свою очередь 49% респондентов, активы которых не достигают миллиона, важнейшим финансовым приоритетом считают создание накоплений на пенсию, 42% - управление ежедневными расходами, а 25% - увеличение доходов и погашение кредитов.
Финансовый консультант Keystone Financial Services Тревис Шолин отметил, что подготовка к пенсии важна для обеих групп.
"Эмоционально сложно представить себя в роли пенсионера. Есть опасения - когда человек становится пенсионером, инфляция и удорожание жизни будут означать, что он не сможет позволить себе того же, что раньше. Те, кто накопил богатство, боятся его потерять. Те, кто копит, все больше тревожатся по поводу бытовых расходов. Обе группы хотят достойную пенсию. В условиях инфляции многие ощущают сложности, даже миллионеры", - заявил Шолин.
По словам Мейз, богачи часто боятся рисковать и пытаются защитить свое богатство тем, что они не уделяют внимание различным аспектам жизни. Многие миллионеры пытаются избежать ненужных трат и совершают покупки со скидками.
"Люди в возрасте учатся сами и учат детей и внуков тому, как важно думать об инвестициях и достатке в долгосрочной перспективе. В конце концов, если вы сможете думать в долгосрочной перспективе, то и для семьи будет только лучше", - сказал Шолин.
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