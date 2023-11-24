Фото ⟩ Названы лучшие спектакли и актеры Латвии: Театр имени М. Чехова получил четыре приза

В четверг, 23 ноября, вечером в театре "Дайлес" в 30-й раз состоялась церемония вручения национальных театральных призов "Ночь лицедеев".
Галерея: "Ночь лицедеев - 2023" в театре "Дайлес"
"Спектаклем года большой формы" стала постановка Malleus Maleficarum. Jaunais līgums ("Молот ведьм. Новый договор") от фонда Initium под руководством Иветы Поле.
Награда "За пожизненный вклад в театральное искусство" досталась актрисе Лиепайского театра и Латвийского национального театра Лолите Цауке и актеру Валмиерского театра Агрису Масенсу.
В свою очередь, приз "Спектакль года малой формы" достался спектаклю "Нехорошие. По Достоевскому" режиссера Элмара Сенькова. Он же получил награду "Режиссер года".
"Спектакль года для детей и/или подростков" - "Паоло и Франческа" Валмиерского драматического театра.
За роль в спектакле "Мальчики - не девочки" театра "Дайлес" "Актрисой года" была признана Дарта Даневича.
В свою очередь, "Актером года" стал Артур Крузкопс за роль Ричарда в постановке Сенькова "Ричард. Ничего личного" в Латвийском национальном театре.
Анна Неле Аболиня ("Нехорошие. По Достоевскому") и Рудольф Апсе ("Без морали. С куклами") получили награды за роли второго плана.
"Молодые артисты года" - Сандис Рунге ("Нехорошие. По Достоевскому") и Диана Криста Стафецка ("Траур к лицу Электре").
"Сочинение года в драматургии" - Раса Бугавичуте-Пеце за "Праздник песни" в Лиепайском театре.
Галерея: Гости "Ночи лицедеев"
"Сценограф года" - Мартиньш Вилкарсис ("Траур к лицу Электре").
"Художник года по костюмам" - творческий дуэт Mareunrol's за постановку Рижского русского театра имени Михаила Чехова "В бальных туфельках по сибирским снегам".
"Музыкальное сочинение года" - Екаб Янчевскис ("Бранд").
"Видеохудожник года" - Катрина Нейбурга (Malleus Maleficarum. Jaunais līgums).
"Хореограф года" - Кристине Брининя ("Гамлет" Рижского русского театра имени Михаила Чехова).
Детское и юношеское жюри присудило приз спектаклю режиссера Паулы Плявниеце "Три поросенка и волк" в Рижском русском театре имени Михаила Чехова.
В голосовании зрительских симпатий также победила постановка "Мальчики - не девочки" режиссера Дианы Кайаки, а также актриса Иева Сеглиня ("Бранд") и актер Максим Бусел ("Гамлет").
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