Фото ⟩ Названы лучшие спектакли и актеры Латвии: Театр имени М. Чехова получил четыре приза

Галерея: "Ночь лицедеев - 2023" в театре "Дайлес"

"Спектаклем года большой формы" стала постановка Malleus Maleficarum. Jaunais līgums ("Молот ведьм. Новый договор") от фонда Initium под руководством Иветы Поле.

Награда "За пожизненный вклад в театральное искусство" досталась актрисе Лиепайского театра и Латвийского национального театра Лолите Цауке и актеру Валмиерского театра Агрису Масенсу.

В свою очередь, приз "Спектакль года малой формы" достался спектаклю "Нехорошие. По Достоевскому" режиссера Элмара Сенькова. Он же получил награду "Режиссер года".

"Спектакль года для детей и/или подростков" - "Паоло и Франческа" Валмиерского драматического театра.

За роль в спектакле "Мальчики - не девочки" театра "Дайлес" "Актрисой года" была признана Дарта Даневича.

Дарта Даневича Фото: Pauls Zvirbulis

В свою очередь, "Актером года" стал Артур Крузкопс за роль Ричарда в постановке Сенькова "Ричард. Ничего личного" в Латвийском национальном театре.

Анна Неле Аболиня ("Нехорошие. По Достоевскому") и Рудольф Апсе ("Без морали. С куклами") получили награды за роли второго плана.