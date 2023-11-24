Видео ⟩ Новая информация о мертвом медведе, найденном в Видземе

На прошлой неделе мертвого медведя нашли в лесах около Эргеме работники лесозаготовки, которые сообщили об этом в Государственную лесную службу и Управление охраны природы (DAP).

Гита Строде, директор управление охраны природы заявила, что предварительные признаки указывают на то, что медведь умер не по естественным причинам.

По оценкам DAP, найденный медведь был мертв как минимум неделю. Причины смерти не могут быть установлены до проведения экспертизы.

В полиции говорят, что у медведя обнаружено несколько ран, но были ли они огнестрельными или ножевыми, не установлено.

В полиции рассказали, что есть две версии - медведя убили злонамеренно или по неосторожности.

Уже сообщалось, что в Северном Видземе обнаружен труп взрослого медведя. В пятницу, 17 ноября, DAP получила сообщение о мертвом буром медведе. В указанном месте специалисты получили подтверждение смерти животного. Госполиция возбудила уголовное дело.

Данные ежегодного мониторинга медведей показывают восходящую кривую популяции. В латвийских лесах обитает почти 80 особей. По мере увеличения численности медведей неизбежно увеличивается и количество непреднамеренных и неосознанных встреч с этими животными.

Видео: Сюжет программы Latvijas Televīzija