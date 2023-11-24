Видео ⟩ Жительница Валмиеры забила тревогу из-за больной собаки во дворе дома

В хмурый пятничный день Элину привлек странный звук, похожий на свист, который исходил из-за забора частного дома в Валмиере. Она поискала глазами источник звука и увидела ужасное зрелище: привязанную на цепь собаку, от которой остались только кости и кожа, сообщает программа Bez Tabu.
Элина рассказала, что сквозь черную густую шерсть собаки были видны все ребра, тазовые кости выпирали. Собака двигалась медленно и слабо, что наводило на мысль, что она уже довольно давно голодала.
Страшное зрелище также привлекло внимание других прохожих. Не видя ни воды, ни миски с едой, люди пошли в магазин за едой и накормили собаку. Толпу заметил мужчина, вышедший из дома и притворившийся хозяином собаки.
"Он сказал, уберите камеру, это частная собственность, а кормить его смысла нет, он все равно умрет!" - сказала Элина.
Люди немедленно сообщили об этом в приют для животных, в Продовольственно-ветеринарную службу и полицию края. Когда приехали правоохранители, они вошли во внутрь, поговорили с жильцами дома, но к собаке во дворе не подошли, вспоминает Элина.
Свое возмущение ситуацией она выразила в социальных сетях, где получила множество откликов.
Через несколько дней собака исчезла со двора. Оказывается, хозяева усыпили его.
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Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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