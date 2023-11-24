Видео ⟩ Жительница Валмиеры забила тревогу из-за больной собаки во дворе дома

Элина рассказала, что сквозь черную густую шерсть собаки были видны все ребра, тазовые кости выпирали. Собака двигалась медленно и слабо, что наводило на мысль, что она уже довольно давно голодала.

Страшное зрелище также привлекло внимание других прохожих. Не видя ни воды, ни миски с едой, люди пошли в магазин за едой и накормили собаку. Толпу заметил мужчина, вышедший из дома и притворившийся хозяином собаки.

"Он сказал, уберите камеру, это частная собственность, а кормить его смысла нет, он все равно умрет!" - сказала Элина.

Люди немедленно сообщили об этом в приют для животных, в Продовольственно-ветеринарную службу и полицию края. Когда приехали правоохранители, они вошли во внутрь, поговорили с жильцами дома, но к собаке во дворе не подошли, вспоминает Элина.

Свое возмущение ситуацией она выразила в социальных сетях, где получила множество откликов.

Через несколько дней собака исчезла со двора. Оказывается, хозяева усыпили его.

Больше смотрите в сюжете.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu