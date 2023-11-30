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Фото ⟩ Сколько углов у полукруга? Школьная задача, запутавшая родителей

rus.tvnet.lv
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Фото: Х

Ирландец опубликовал в социальной сети Х (Twitter) задание из учебника своего сына. В задаче ученику нужно посчитать количество углов у полукруга. Ответ ребенка не был засчитан учителем: педагог предложил свой вариант ответа, который вызвал недоумение у пользователей Сети, и теперь люди спорят, кто прав. 

На вопрос "Сколько углов у полукруга?" ребенок ответил, что два. Учитель же не согласился и написал, что углов у полукруга - ноль.

Так начались споры в Сети. Пользователи разделились в основном на два лагеря. Одни поддерживали ответ ученика, вторые - учителя. 

В аргументации к тому, что учитель прав, пользователи посчитали, что угол - это только пересечение двух прямых линий, а не прямой линии и дуги.

Другие же отметили, что если провести касательную к дуге в месте соприкосновения с прямой, то получится прямой угол. Если бесконечно приближать место пересечения линий, то получится снова угол в 90 градусов.

На YouTube даже появилось видео-"расследование", каков же правильный ответ. Авторы канала пришли к выводу, что угла три: 

Однако большинство пользователей не согласны ни с учителем, ни с авторами канала и все же склоняются к тому, что прав был ученик с ответом "два угла". 

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