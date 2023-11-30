Почему грузовики из ЕС едут к последнему работающему погранпункту на севере Финляндии, несмотря на тысячи километров объезда старых маршрутов. Как меняются цены на услуги перевозчиков и по кому бьет закрытие границ. Об этом эстонскому изданию Rus.Postimees рассказал источник в отрасли РФ, связанной с обходом санкций.
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"Машина из Эстонии стоила 8000 евро". Как умирает транзит из ЕС в РФ после закрытия финской границы
Финляндия объявила о полном закрытии сухопутной границы с РФ для мигрантов. Борьба Хельсинки с иностранцами из стран Африки и Востока, которые приходили из РФ, фактически отменила грузоперевозки между Финляндией и российскими регионами. Тема миграционного давления до известной степени реализовала давнюю идею Каи Каллас полностью остановить любой транзит между ЕС и РФ. Однако пока лишь в случае с Финляндией.