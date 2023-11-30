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"Машина из Эстонии стоила 8000 евро". Как умирает транзит из ЕС в РФ после закрытия финской границы

Иван Скрябин
, журналист
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Грузовики в очереди на выезд из Финляндии в Россию через самый северный КПП Райя-Йоссеппи, ноябнь 2023 года.
Грузовики в очереди на выезд из Финляндии в Россию через самый северный КПП Райя-Йоссеппи, ноябнь 2023 года. Фото: IMAGO/Lehtikuva

Почему грузовики из ЕС едут к последнему работающему погранпункту на севере Финляндии, несмотря на тысячи километров объезда старых маршрутов. Как меняются цены на услуги перевозчиков и по кому бьет закрытие границ. Об этом эстонскому изданию Rus.Postimees рассказал источник в отрасли РФ, связанной с обходом санкций.

Финляндия объявила о полном закрытии сухопутной границы с РФ для мигрантов. Борьба Хельсинки с иностранцами из стран Африки и Востока, которые приходили из РФ, фактически отменила грузоперевозки между Финляндией и российскими регионами. Тема миграционного давления до известной степени реализовала давнюю идею Каи Каллас полностью остановить любой транзит между ЕС и РФ. Однако пока лишь в случае с Финляндией.

С Rus.Postimees на условиях анонимности поговорил сотрудник российской компании, которая продолжает работать с поставщиками товаров из ЕС и которая для перевалки грузов до сих пор использовала именно Финляндию. Будем называть представительницу этого бизнеса Еленой.

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