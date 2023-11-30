"Машина из Эстонии стоила 8000 евро". Как умирает транзит из ЕС в РФ после закрытия финской границы

Грузовики в очереди на выезд из Финляндии в Россию через самый северный КПП Райя-Йоссеппи, ноябнь 2023 года.

Почему грузовики из ЕС едут к последнему работающему погранпункту на севере Финляндии, несмотря на тысячи километров объезда старых маршрутов. Как меняются цены на услуги перевозчиков и по кому бьет закрытие границ. Об этом эстонскому изданию Rus.Postimees рассказал источник в отрасли РФ, связанной с обходом санкций.