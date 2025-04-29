Разрешено продать здание на улице Вальню, где находился клуб Depo

Во вторник, 29 апреля, правительство Латвии разрешило государственному акционерному обществу Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) продать здание по адресу ул. Вальню, 32, Рига, где находился клуб Depo.
Недвижимость включает в себя земельный участок площадью 0,0607 га и пятиэтажное здание общей площадью 1954,3 кв. м.
Согласно заключению инженера VNĪ по визуальному осмотру здания, его износ составляет 36%.
Основные строительные конструкции здания - фундамент, стены, перекрытия и несущие элементы крыши - не имеют серьезных повреждений, однако внутренние инженерные сети изношены, и срок их эксплуатации превышен.
VNĪ пришло к выводу, что для здания необходим полный проект реконструкции, стоимость которого может составить около четырех миллионов евро без PVN.
С осени 2023 года в здании отключено отопление. Это ухудшило техническое состояние - в некоторых помещениях повреждены радиаторы, полы и штукатурка потолков. В октябре 2024 года Rīgas siltums физически отключило здание от теплоснабжения, опломбировав вход в тепловой узел.
Помещения в здании арендуют SIA Jello (клуб "Depo") и SIA Arodbiedrību klubs Vecrīga. Договоры аренды действуют до момента отчуждения имущества и передачи новому владельцу, но не позднее 14 ноября 2025 года.
Поскольку договоры аренды не зарегистрированы в Земельной книге, они не будут обязательны для покупателя после продажи недвижимости. Тем не менее арендаторы смогут использовать помещения до указанного срока.
Арендаторы будут уведомлены в соответствии с условиями договоров о том, что государственная недвижимость продается и договорные отношения с VNĪ не продолжатся. Также у арендаторов нет права на компенсацию за вложения в недвижимость, поэтому вопрос о продолжении аренды будет решать новый владелец.
Как ранее сообщалось15 марта 2002 года по адресу ул. Вальню, 32, свои двери распахнул клуб Depo, основанный на базе клуба электронной музыки Metro, который открыл диджей Гунтис Ванагс вместе с коллегой.
21 октября 2024 года стало известно, что из-за смены владельца здания работа клуба приостановлена на неопределенный срок. Что случилось, и каким мы запомним легендарный Depo?
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