Разрешено продать здание на улице Вальню, где находился клуб Depo

Недвижимость включает в себя земельный участок площадью 0,0607 га и пятиэтажное здание общей площадью 1954,3 кв. м.

Согласно заключению инженера VNĪ по визуальному осмотру здания, его износ составляет 36%.

Основные строительные конструкции здания - фундамент, стены, перекрытия и несущие элементы крыши - не имеют серьезных повреждений, однако внутренние инженерные сети изношены, и срок их эксплуатации превышен.

VNĪ пришло к выводу, что для здания необходим полный проект реконструкции, стоимость которого может составить около четырех миллионов евро без PVN.

С осени 2023 года в здании отключено отопление. Это ухудшило техническое состояние - в некоторых помещениях повреждены радиаторы, полы и штукатурка потолков. В октябре 2024 года Rīgas siltums физически отключило здание от теплоснабжения, опломбировав вход в тепловой узел.

Помещения в здании арендуют SIA Jello (клуб "Depo") и SIA Arodbiedrību klubs Vecrīga. Договоры аренды действуют до момента отчуждения имущества и передачи новому владельцу, но не позднее 14 ноября 2025 года.