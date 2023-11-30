Ресторан COD, связанный с обвиняемым в нападении Юшко, сделал заявление

Ресторан COD сделал официальное заявление в Instagram, в котором сказано: "От имени ресторана и сотрудников COD мы глубоко сожалеем о событиях с участием Мурада Юшко и приносим извинения всем, кто пострадал в этой ситуации. Агрессия недопустима, но тот, кто ее совершил, должен понести ответственность за свой проступок.

Понимая это и принимая на себя ответственность за свои действия, Мурад Юшко подал в отставку с поста члена правления COD.

Он также больше не будет владеть акциями компании, и в настоящее время идет юридический процесс".

"COD - это не место, созданное одним человеком, а нарушение совершило конкретное лицо, которое должно понести за это ответственность", - подчеркнули в ресторане.

"COD - это мы, сотрудники ресторана, которые вложили много труда, идей и энергии, чтобы предоставить нашим гостям наилучшие впечатления. Для многих из нас COD - это больше, чем работа. Мы не были вовлечены в инцидент и не могли на это повлиять.

Мы против насилия.