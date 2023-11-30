Ресторан COD, связанный с обвиняемым в нападении Юшко, сделал заявление

После двух с половиной недель молчания ресторан COD прокомментировал событие с участием его совладельца Мурада Юшко.
Ресторан COD сделал официальное заявление в Instagram, в котором сказано: "От имени ресторана и сотрудников COD мы глубоко сожалеем о событиях с участием Мурада Юшко и приносим извинения всем, кто пострадал в этой ситуации. Агрессия недопустима, но тот, кто ее совершил, должен понести ответственность за свой проступок.
Понимая это и принимая на себя ответственность за свои действия, Мурад Юшко подал в отставку с поста члена правления COD.
Он также больше не будет владеть акциями компании, и в настоящее время идет юридический процесс".
"COD - это не место, созданное одним человеком, а нарушение совершило конкретное лицо, которое должно понести за это ответственность", - подчеркнули в ресторане.
"COD - это мы, сотрудники ресторана, которые вложили много труда, идей и энергии, чтобы предоставить нашим гостям наилучшие впечатления. Для многих из нас COD - это больше, чем работа. Мы не были вовлечены в инцидент и не могли на это повлиять.
Мы против насилия.
Однако на данный момент вызывает тревогу тенденция распространения непроверенных слухов. Приглашаем критически оценить информацию, чтобы ложные комментарии не стали причиной раздувания насилия над людьми, которые никак не связаны с произошедшим".
Ресторан сообщает, что с сегодняшнего дня руководство COD берут на себя директор ресторана Мегия Озола и шеф-повар Артур Ташканс, а остальная команда продолжает работать с полной отдачей и заботиться о гостях.
Напомним, что широкий резонанс в соцсетях вызвало видео, снятое в ночь на 11 ноября в одном из мест отдыха Риги, где мужчина бьет женщину по голове, а затем вытаскивает ее из помещения. Выяснилось, что на видео запечатлен Мурад Юшко, владелец популярных ресторанов.
Видео также вызвало широкий резонанс у известных людей в обществе, потребовавших реакции со стороны полиции, а также реакции со стороны ресторанов Tails и COD, имеющих отношение к Юшко. Как известно, эти рестораны недавно вошли в престижный гид Michelin.
Административный процесс был начат в связи с нанесением легких телесных повреждений после получения заявления от пострадавшего лица, подтвердили в отделе общественных отношений Государственной полиции.
После проведения экспертизы и определения точной степени тяжести повреждений процесс может быть переквалифицирован.
За нанесение легких телесных повреждений может быть наложен штраф в размере от 210 до 500 евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!