Зачем бортпроводники встречают пассажиров в самолете? Это не просто вежливость

Ката Камалани - бывшая бортпроводница, которая часто делится секретами своей прежней работы в TikTok. В одном видео она рассказала своим 745 000 подписчикам, что на самом деле делают члены экипажа, когда приветствуют пассажиров.

Члены экипажа решают, кто лучше всего сможет помочь в чрезвычайной ситуации. В отрасли это называется ABP - трудоспособных людей (able-bodied people)

"Когда вы садитесь в самолет и видите наши счастливые, улыбающиеся лица, мы на самом деле осматриваем вас с ног до головы и пытаемся найти наши ABP. Это люди, которые помогут нам в чрезвычайной ситуации", - говорит Камалани.

"Это может быть кто угодно: от военных до пилотов, медсестер, врачей, полицейских и пожарных". Но это еще не все, на что обращают внимание бортпроводники при встрече пассажиров.

"Мы рассматриваем еще одну вещь", - продолжает Камалани. Помимо "поиска запрещенных предметов на борту", ​​в том числе жидкостей, бортпроводники также проверяют пассажиров на предмет торговли людьми, что "происходит часто".

"Безопасность пассажиров - наш главный приоритет, поэтому мы просто следим за тем, что кажется неправильным", - говорит бывшая стюардесса.

Есть и другие вещи, на которые летные экипажи обращают внимание, когда люди садятся в самолет, например, сколько сумок берут с собой пассажиры. Также следует обратить внимание на то, какие сумки они взяли с собой.