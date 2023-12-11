Фото ⟩ В Великобритании найден череп огромного морского монстра

Огромная рептилия терроризировала мировые океаны примерно 150 миллионов лет назад. Двухметровая окаменелость черепа - лучшее из найденных на данный момент доказательств, и ожидается, что она даст новую информацию о древнем хищнике.

This is next level palaeontology! Skull of a colossal sea monster extracted from the cliffs of Dorset's Jurassic Coast https://t.co/ML7NmTuWpa 📷 BBC Tony Jolliffe @BBCAmos @alisonfrancis pic.twitter.com/L7CYzVlnj6 — Prof Jamie Woodward (@Jamie_Woodward_) December 10, 2023

Палеонтолог Стив Этчес указал, что уникальный экземпляр, подобно которому нигде в мире нет. "Это - одна из лучших окаменелостей, с которыми мне приходилось когда -либо работать. Ее уникальность состоит в том, что это - совершенно целый экземпляр. Нижняя челюсть по-прежнему соединена с остальной частью черепа, как это и было при жизни рептилии", - отметил он.

Острые зубы плиозавтра достигают в длину 130 сантиметров - один укус был бы смертельным.

Считается, что размер плиозавра достигал 10-12 метров и в океане он перемещался с очень большой скоростью. "Я не сомневаюсь, что он был чем-то вроде подводного тираннозавра", - рассказал Этчес.

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