В понедельник, 11 декабря, очевидцу Apollo.lv на замерзшей Даугаве возле железнодорожного моста на Закюсале, удалось заснять бобра.
На представленном видео видно, что бобру ничего не угрожает и он стоит на месте в реке, где тронулся лед.
Видео: на Закюсале видели дикого бобра
Не исключено, что животное устраивает себе дом. Каждую осень, накануне зимы, бобр покрывает часть крыши своего домика свежей грязью, которая зимой замерзает. Грязь становится твердой, и хищники не могут ее раскопать.
Осенью и зимой бобры питаются корнями водных растений, тонкими веточками и корой деревьев и кустарников.
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