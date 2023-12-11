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Видео ⟩ На Закюсале видели дикого бобра

rus.tvnet.lv Apollo.lv
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На Закюсале видели дикого бобра
На Закюсале видели дикого бобра Фото: Ekrānuzņēmums no video/Apollo.lv aculiecinieks

В понедельник, 11 декабря, очевидцу Apollo.lv на замерзшей Даугаве возле железнодорожного моста на Закюсале, удалось заснять бобра.

На представленном видео видно, что бобру ничего не угрожает и он стоит на месте в реке, где тронулся лед.

Видео: на Закюсале видели дикого бобра

Не исключено, что животное устраивает себе дом. Каждую осень, накануне зимы, бобр покрывает часть крыши своего домика свежей грязью, которая зимой замерзает. Грязь становится твердой, и хищники не могут ее раскопать.

Осенью и зимой бобры питаются корнями водных растений, тонкими веточками и корой деревьев и кустарников.

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