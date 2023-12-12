Видео ⟩ Трагическое ДТП в Торнякалнсе: медики долго боролись за жизнь сбитой девушки

Врачи долго боролись за жизнь 16-летней девушки, но травмы оказались слишком серьезными и она скончалась. Второй пострадавший, 18-летний мужчина, с очень тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Он был в сознании.

Илона, работающая рядом с местом происшествия, рассказывает, что с открытием филиала университета в Торнякалнсе на конкретном участке дороги аварии случаются сравнительно часто.

Представитель полиции Мария Розенберга рассказала, что наезд на погибшую произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, а причиной стала невнимательность водителя. При этом второй пострадавший находился дальше погибшей девушки - они шли не вместе. После этого автомобиль остановился у скамейки.

Как сообщалось, пожилой мужчина имел действующее водительское медицинское удостоверение и не находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль также был исправен, а конкретный участок мужчина проезжал не впервые.

По первичной информации, которой располагает полиция, возможной причиной ДТП является невнимательность водителя, вовремя не заметившего пешеходов. В момент ДТП мужчина был не в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело и выясняет все обстоятельства происшествия.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!