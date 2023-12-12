ВИДЕО ⟩ В объектив охотничьей камеры недалеко от Таллинна попали три лося, но заметить их не так-то просто

Камера была установлена на поляне между Вана-Каиу и Лоосалу. "Когда камера предупредила меня о том, что перед ней движется животное, я сначала заметил только лося-самца и отправил информацию другу, который там работает, и он сказал, что их трое и что он видел трех лосей накануне, когда они пересекли поляну и направились к месту вырубки. Тогда я просмотрел видео более внимательно и убедился, что их было трое", - рассказал порталу владелец камеры слежения Мартин Тимми.