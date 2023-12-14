В центре Риги на улице найден кролик

Кролик был найден на улице Александра Чака 38. Ушастый в безопасности был доставлен в приют Ulubele и ждет своего хозяина.

Напомним, что живых кроликов можно посмотреть каждый день на на Эспланаде. В этом году вновь организовано "Королевство кроликов", которое привлекают как взрослых, так и малышей. В обширном вольере, включающем в себя также миниатюрные домики и даже церковь, обитают десятки пушистых ушастиков. Рождественский рынок на Эспланаде будет работать до 1 января.