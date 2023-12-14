В горах Франции нашли мальчика, пропавшего шесть лет назад

"Он спросил водителя, может ли он одолжить его телефон, и написал бабушке в Facebook, что с ним все в порядке и он хочет ее увидеть. Он не был уверен, получит ли она сообщение", - добавил он.

Алекс был здоров и не говорил, что с ним плохо обращались.

Его бабушка и законный опекун рассказали в четверг газете The Sun, что ей удалось поговорить с Алексом.

В 2018 году бабушка рассказала BBC, что, по ее мнению, мать и дедушка Алекса забрали мальчика жить в духовную общину в Марокко.

Она сказала, что тогда они искали альтернативный образ жизни и не хотели, чтобы Алекс посещал школу.

Они с Алексом покинули Манчестер 30 сентября 2017 года, чтобы провести недельный отпуск в Марбелье, Испания. В последний раз их видели в порту Малаги 8 октября, в день, когда они должны были вернуться.

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