В горах Франции нашли мальчика, пропавшего шесть лет назад

Во Франции найден 17-летний юноша из Великобритании, пропавший в Испании в 2017 году, сообщает BBC.
Алекс был найден утром в среду, 13 декабря, в Ревеле, к востоку от Тулузы. В прокуратуре Тулузы заявили, что семья подтвердила личность мальчика.
Алекс исчез шесть лет назад во время путешествия с матерью и дедушкой.
Мать и дедушка Алекса не найдены. Их до сих пор разыскивают в связи с исчезновением мальчика.
В настоящее время за Алексом присматривают социальные службы, а британская полиция и сотрудники консульства приедут, чтобы забрать его обратно в Англию.
Мальчика отвез в полицейский участок обеспокоенный водитель, который заметил его идущим по дороге в предгорьях Пиренеев. Мальчик рассказал, что находится во Франции уже два года. Внешность мальчика напоминала последнее известное изображение Алекса.
"Они провели вместе три часа в машине, и мальчик рассказал свою историю", - сообщила газета La Depeche.
"Он рассказал, что жил в своего рода странствующей коммуне. Он не испытывал никакого принуждения, но сказал, что его мать показалась ему немного странной, и он решил, что не хочет такой жизни. Вместо этого он хотел проложить свой собственный путь, и решил уехать", - рассказал водитель изданию.
"Он спросил водителя, может ли он одолжить его телефон, и написал бабушке в Facebook, что с ним все в порядке и он хочет ее увидеть. Он не был уверен, получит ли она сообщение", - добавил он.
Алекс был здоров и не говорил, что с ним плохо обращались.
Его бабушка и законный опекун рассказали в четверг газете The Sun, что ей удалось поговорить с Алексом.
В 2018 году бабушка рассказала BBC, что, по ее мнению, мать и дедушка Алекса забрали мальчика жить в духовную общину в Марокко.
Она сказала, что тогда они искали альтернативный образ жизни и не хотели, чтобы Алекс посещал школу.
Они с Алексом покинули Манчестер 30 сентября 2017 года, чтобы провести недельный отпуск в Марбелье, Испания. В последний раз их видели в порту Малаги 8 октября, в день, когда они должны были вернуться.
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