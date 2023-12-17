Многие люди по незнанию не используют возможность снизить свои счета за электричество

Нет ли такого, что вы покупаете за несоразмерную цену, несмотря на том, что на рынке электроэнергии есть предложения даже в несколько раз дешевле?

Если вы поняли, что платите слишком много и хотите перезаключить договор, это можно сделать за несколько минут, в том числе это могут сделать и пенсионеры, которые не используют интернет.

Исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микельсонс указывает, что большая часть коммерсантов предлагает консультации и по телефону, можно посмотреть в счете ваш номер клиента, позвонить, и обо всем договориться. Запись телефонного разговора о заключении договора останется в качестве подтверждения.

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