Многие люди по незнанию не используют возможность снизить свои счета за электричество

Снизить счета за электричество более чем наполовину? Такая возможность может быть у очень большой части потребителей. Особенно у тех, кто длительное время не перезаключал договора, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения. В связи с этим регулятор общественных услуг рекомендует внимательнее присмотреться к своим счетам за электричество.
Нет ли такого, что вы покупаете за несоразмерную цену, несмотря на том, что на рынке электроэнергии есть предложения даже в несколько раз дешевле?
Если вы поняли, что платите слишком много и хотите перезаключить договор, это можно сделать за несколько минут, в том числе это могут сделать и пенсионеры, которые не используют интернет.
Исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микельсонс указывает, что большая часть коммерсантов предлагает консультации и по телефону, можно посмотреть в счете ваш номер клиента, позвонить, и обо всем договориться. Запись телефонного разговора о заключении договора останется в качестве подтверждения.
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