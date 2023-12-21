Чт, 21.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Очистка крыши от снега в Риге. Рабочий рискует жизнью, спасая чужие машины

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Рабочий спасает машину
Рабочий спасает машину Фото: Bez Tabu

Латвийская радиоведущая Санда Деюс еще до оттепели долгое время наблюдала за уборкой крыши многоэтажного дома в рижском микрорайоне Браса. Если сначала казалось, что все в порядке, то после того, как соседка прислала видео, у нее волосы встали дыбом, сообщает программа Bez Tabu.

На видео видно, как один из рабочих, подняв лопату над головой, пытается защитить припаркованный на обочине автомобиль от возможных повреждений. В это время коллеги с пятого этажа здания скидывают снег.

В Государственной трудовой инспекции (VDI) сразу заявили, что в данном случае был нарушен пункт охраны труда.

Между тем радиоведущая Санда Деюс критикует порядок организации работы, ведь в такую ​​ситуацию не должны попадать ни работники, ни чужое имущество или автомобили.

Напомним, что этой зимой упавший кусок льда в Риге даже унес жизнь пенсионера. А в Старой Риге упавший лед серьезно повредил два элегантных автомобиля Porsche, которые, вероятно, были припаркованы в неположенном месте.

Из более чем 1300 проверок, проведенных этой зимой, Рижская муниципальная полиция примерно в половине случаев зафиксировала неубранные крыши, а в 500 случаях не были убраны сосульки. При этом в 8 эпизодах из-за упавшего снега или льда пострадали люди, а более чем в 150 случаях были повреждены транспортные средства.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх