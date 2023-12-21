Видео ⟩ Очистка крыши от снега в Риге. Рабочий рискует жизнью, спасая чужие машины

На видео видно, как один из рабочих, подняв лопату над головой, пытается защитить припаркованный на обочине автомобиль от возможных повреждений. В это время коллеги с пятого этажа здания скидывают снег.

В Государственной трудовой инспекции (VDI) сразу заявили, что в данном случае был нарушен пункт охраны труда.

Между тем радиоведущая Санда Деюс критикует порядок организации работы, ведь в такую ​​ситуацию не должны попадать ни работники, ни чужое имущество или автомобили.

Напомним, что этой зимой упавший кусок льда в Риге даже унес жизнь пенсионера. А в Старой Риге упавший лед серьезно повредил два элегантных автомобиля Porsche, которые, вероятно, были припаркованы в неположенном месте.

Из более чем 1300 проверок, проведенных этой зимой, Рижская муниципальная полиция примерно в половине случаев зафиксировала неубранные крыши, а в 500 случаях не были убраны сосульки. При этом в 8 эпизодах из-за упавшего снега или льда пострадали люди, а более чем в 150 случаях были повреждены транспортные средства.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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