В МВД рассчитали, сколько беженцев из Украины могут приехать в Латвию в 2024 году

Включенные в план мероприятий мероприятия продолжит координировать Операционный центр управления гражданской обороной, который в случае необходимости также установит дополнительные мероприятия и которым руководит государственный секретарь МВД.

Общий финансовый запрос учреждений, ответственных за реализацию включенных в план мер поддержки, индикативно составляет 80 882 175 евро. В соответствии с бюджетом следующего года определена апроприация в размере 70 млн евро. Закон предусматривает возможность для министра финансов увеличить апроприацию.

Ранее сообщалось, что поток украинских беженцев остается умеренным и стабильным и в среднем в месяц в Латвию прибывают 700-800 жителей Украины, сообщил в конце ноября заместитель госсекретаря МВД Янис Бекманис.

По доступным данным, на получения статуса временной защиты зарегистрировано чуть более 46 000 жителей Украины. К четвергу в латвийских самоуправлениях в качестве активных жителей зарегистрированы 32 927 граждан Украины, которые обратились за помощью.

Из них 38% - мужчины, а 62% - женщины. Больше всего этих лиц зарегистрировано в Риге, Лиепае, Лудзенском крае и Даугавпилсе.

Из реестра физических лиц в этом году было удалено 3130 записей о временной защите. Это означает, что беженцы вернулись в Украину или нашли убежище в другой европейской стране.

В этом году в Латвию через внешнюю границу въехали 98 886 граждан Украины, и основная часть из них пересекала Латвию транзитом. Около 80% въехали через границу с Россией.

С 1 января этого года всем жителям Украины выдаются виды на жительство со сроком действия на два года. В этом году выдано 19 611 разрешений.

Согласно международным данным, с момента осуществленного Россией вторжения Украину покинули около 9 млн жителей. В странах ЕС зарегистрированы 4 135 974 получателя временной защиты из Украины. Почти половина находится в двух странах - Германии и Польше.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!