В МВД рассчитали, сколько беженцев из Украины могут приехать в Латвию в 2024 году

В следующем году в Латвию могут прибыть около 12 000 новых беженцев из Украины, такие подсчеты содержит подготовленный Министерством внутренних дел (МВД) план мероприятий по оказанию поддержки украинским беженцам на 2024 год, на реализацию которого может потребоваться около 80 млн евро.
Утвержденный правительством во вторник план мероприятий на 2024 год разработан с учетом установленного законом о поддержке гражданского населения Украины регулирования и продвигаемых Сеймом поправок к нему. Им определены 75 мероприятий, осуществляемых государственными органами, самоуправлениями, негосударственными организациями и коммерсантами по десяти направлениям.
Украинским беженцам обеспечивается выдача документов, подтверждающих право на проживание и трудоустройство, услуги по предоставлению информации, первичная поддержка по размещению и питанию, социальная помощь, меры финансовой поддержки, доступ к образованию и здравоохранению, связанные с содействием трудоустройству меры поддержки, обучение латышскому языку, меры по культурной ориентации и другие интеграционные меры, а также обеспечивается соблюдение прав и удовлетворение интересов несовершеннолетних лиц, въехавших без сопровождения родителей.
Объем возможной поддержки украинских беженцев на одного человека установлен с соблюдением основного принципа,
согласно которому объем оказываемых украинским гражданским лицам услуг/поддержки не превышает доступный жителям Латвии размер поддержки.
План мероприятий распространяется как на тех мирных жителей Украины, которые уже находятся в Латвии, так и на тех, кто въедет в 2024 году.
Включенные в план мероприятий мероприятия продолжит координировать Операционный центр управления гражданской обороной, который в случае необходимости также установит дополнительные мероприятия и которым руководит государственный секретарь МВД.
Общий финансовый запрос учреждений, ответственных за реализацию включенных в план мер поддержки, индикативно составляет 80 882 175 евро. В соответствии с бюджетом следующего года определена апроприация в размере 70 млн евро. Закон предусматривает возможность для министра финансов увеличить апроприацию.
Ранее сообщалось, что поток украинских беженцев остается умеренным и стабильным и в среднем в месяц в Латвию прибывают 700-800 жителей Украины, сообщил в конце ноября заместитель госсекретаря МВД Янис Бекманис.
По доступным данным, на получения статуса временной защиты зарегистрировано чуть более 46 000 жителей Украины. К четвергу в латвийских самоуправлениях в качестве активных жителей зарегистрированы 32 927 граждан Украины, которые обратились за помощью.
Из них 38% - мужчины, а 62% - женщины. Больше всего этих лиц зарегистрировано в Риге, Лиепае, Лудзенском крае и Даугавпилсе.
Из реестра физических лиц в этом году было удалено 3130 записей о временной защите. Это означает, что беженцы вернулись в Украину или нашли убежище в другой европейской стране.
В этом году в Латвию через внешнюю границу въехали 98 886 граждан Украины, и основная часть из них пересекала Латвию транзитом. Около 80% въехали через границу с Россией.
С 1 января этого года всем жителям Украины выдаются виды на жительство со сроком действия на два года. В этом году выдано 19 611 разрешений.
Согласно международным данным, с момента осуществленного Россией вторжения Украину покинули около 9 млн жителей. В странах ЕС зарегистрированы 4 135 974 получателя временной защиты из Украины. Почти половина находится в двух странах - Германии и Польше.
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