Граждане РФ в Латвии могут подать на сдачу экзамена по госязыку до 31 декабря

Граждане России, на которых распространяются изменения в Законе об иммиграции, до 31 декабря 2023 года еще могут подать заявления на сдачу экзамена по латышскому языку, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).
В PMLP напомнили, что 3 января 2024 года виды на постоянное жительство граждан России потеряют силу, если граждане России, на которых распространяются изменения в Законе об иммиграции, не подали заявление о предоставлении им статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года.
Важно учитывать, что этот срок подачи документов распространяется только на лиц, повторно сдававших экзамен по госязыку до 30 ноября.
В случае, если тест на знание госязыка не был сдан, как подчеркивает PMLP, необходимо до 31 декабря этого года подать заявление на получение разрешения, которое позволит находиться в Латвии в течение двух лет, чтобы обеспечить предоставление социальных и медицинских услуг, а также чтобы дальнейшее пребывание в Латвии не стало незаконным.
PMLP особо отмечает, что постоянный вид на жительство потеряет силу с 3 января 2024 года, даже если гражданин России подал заявление на получение другого вида вида на жительство.
В этом случае лицо сможет продолжать находиться в Латвии до принятия окончательного решения о виде на жительство, однако следует учитывать, что карту ВНЖ, срок действия которой истек, нельзя будет использовать для поездок, также могут быть трудности с получением социальных и медицинских услуг.
Ранее сообщалось, что более 1000 граждан России, проживающих в Латвии, могут быть выдворены из страны. Об этом заявила в программе 900 sekundes на канале TV3 руководитель Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.
Она сообщила, что около 15 500 граждан России запросили постоянный вид на жительство, а почти 3000 человек - временный вид на жительство.
По словам Розе, около 2200 человек не выполнили необходимые действия, чтобы продолжить свое пребывание в Латвии. Однако это еще не окончательная цифра, так как люди продолжают подавать документы, и PMLP попросило Государственную пограничную охрану проверить, не уехали ли уже люди, информация о чем может появиться в конце этой недели.
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