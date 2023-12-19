Граждане РФ в Латвии могут подать на сдачу экзамена по госязыку до 31 декабря

В PMLP напомнили, что 3 января 2024 года виды на постоянное жительство граждан России потеряют силу, если граждане России, на которых распространяются изменения в Законе об иммиграции, не подали заявление о предоставлении им статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года.

Важно учитывать, что этот срок подачи документов распространяется только на лиц, повторно сдававших экзамен по госязыку до 30 ноября.

В случае, если тест на знание госязыка не был сдан, как подчеркивает PMLP, необходимо до 31 декабря этого года подать заявление на получение разрешения, которое позволит находиться в Латвии в течение двух лет, чтобы обеспечить предоставление социальных и медицинских услуг, а также чтобы дальнейшее пребывание в Латвии не стало незаконным.

PMLP особо отмечает, что постоянный вид на жительство потеряет силу с 3 января 2024 года, даже если гражданин России подал заявление на получение другого вида вида на жительство.