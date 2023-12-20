Инфографика ⟩ Фактическая безработица в ноябре выросла до 6,4%

Безработица среди женщин выросла на 0,1 процентного пункта до 5,4%, среди мужчин - на 0,2 процентного пункта до 7,5%.

Как отмечает ЦСУ, в то же время уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, вырос на 0,1 процентного пункта до 5,4% экономически активного населения. По сравнению с ноябрем 2022 года зарегистрированная безработица в Латвии снизилась на 0,5 процентного пункта.

В ноябре 2023 года в Латвии было 61,2 тыс. безработных, в том числе 25,8 тыс. женщин и 35,3 тыс. мужчин, что на 1 тыс. больше, чем в октябре, и на 2,2 тыс. меньше, чем в ноябре прошлого года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!