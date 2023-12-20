Инфографика ⟩ Фактическая безработица в ноябре выросла до 6,4%

Уровень фактической безработицы в конце ноября составил 6,4%, что на 0,1 процентного пункта больше октября, но на 0,2 процентного пункта меньше ноября 2022 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Безработица среди женщин выросла на 0,1 процентного пункта до 5,4%, среди мужчин - на 0,2 процентного пункта до 7,5%.
Как отмечает ЦСУ, в то же время уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, вырос на 0,1 процентного пункта до 5,4% экономически активного населения. По сравнению с ноябрем 2022 года зарегистрированная безработица в Латвии снизилась на 0,5 процентного пункта.
В ноябре 2023 года в Латвии было 61,2 тыс. безработных, в том числе 25,8 тыс. женщин и 35,3 тыс. мужчин, что на 1 тыс. больше, чем в октябре, и на 2,2 тыс. меньше, чем в ноябре прошлого года.
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