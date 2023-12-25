Миякодзи - деревня на окраине Японии. Учительница основной школы Юми Танака после длинных выходных вернулась в педагогическое общежитие, чтобы продолжить работу. Вторник, 28 февраля, прошел как обычный рабочий день, и в пять часов вечера она решила быстро посетить уборную и закончить работу. Однако в туалете ее ждало нечто необычное - в глубинах сточной трубы ей привиделся черный мужской ботинок.

Вскоре выяснилось, что умерший в трубе - 26-летний Наоюки Канно, который был хорошо известен в местной деревне, его уважали и любили. Место и поза, в которой он был найден, действительно были очень необычными, так как труба, в которой он лежал, свернувшись, была диаметром всего 47 сантиметров. В свою очередь, отверстие, через которое он попал в емкость, было шириной всего 36 сантиметров. Обстоятельства, при которых мужчина был найден, сильно смутили следователей, поэтому было начато расследование и выдвинуты теории.