41% латвийцев потратят на рождестенские подарки до 100 евро

29% респондентов будут принимать гостей у себя дома, а 26% будут отмечать Рождество в своем кругу.

23% опрошенных планируют навестить родственников или друзей, 12% респондентов отмечать Рождество не планируют, а 5% еще не решили, как проведут праздник.

Опрос также показал, что 2% латвийцев на Рождество будут работать и столько же отправятся в путешествие или будут находиться за пределами Латвии.

На вопрос о планируемых расходах на подарки 41% респондентов ответили, что планируют потратить до 100 евро, из них 19% - до 50 евро, а 22% - от 50 до 100 евро. 16% респондентов планируют потратить на подарки от 101 до 200 евро и столько же - свыше 200 евро.

Еще 19% респондентов не планируют покупать подарки, а 8% не определились с суммой, которую они готовы потратить.

Опрос проводился с 15 декабря по 20 декабря, в нем приняли участие 2127 человек.

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