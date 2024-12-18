С января сотрудникам органов внутренних дел повысят зарплаты и будут выплачивать доплаты

Поправки предусматривают повышение оплаты труда сотрудников Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Государственной пожарно-спасательной службы, Бюро внутренней безопасности и Управления мест заключения, а также введение новой доплаты в размере 300 евро за выполнение определенных функций и задач.

Зарплаты сотрудников органов внутренних дел увеличатся в среднем на 10%. Таким образом, к работникам этой сферы не будет применяться решение правительства об ограничении прироста зарплат в государственном секторе до 2,6%.

Повышение зарплат затронет и другие виды выплат, такие как плату за сверхурочные, работу в праздничные дни, в ночное время и пособия.

Для повышения зарплат и введения доплат Министерству внутренних дел (МВД) и Министерству юстиции на 2025 год выделено дополнительно 86,9 млн евро - 75,2 млн евро для МВД и 11,68 млн евро для Министерства юстиции.

"Эти меры направлены на повышение конкурентоспособности оплаты труда, чтобы способствовать мотивации сотрудников, удержанию и привлечению новых работников, что укрепит выполнение функций учреждений системы МВД и Управлении мест заключения", - подчеркнули в ведомстве.

Внутренняя и внешняя безопасность ранее была объявлена приоритетом госбюджета на следующий год.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!