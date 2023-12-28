Какому продукту не место в оливье?

Рассолс, оливье и даже мясной салат - в каждом доме это праздничное блюдо называют по-разному. Однако не о названии пойдет здесь речь. Классически мы знаем, что в каждой кастрюле салата находится отварной картофель, колбаса, зеленый горошек и яйца, а что с остальными ингредиентами?
Бесконечны дискуссии о том, каков же идеальный оливье: с морковью или без, нужно ли добавлять лук, огурцы маринованные, соленые или свежие, и что с яблоком?
Помогите выяснить, какому ингредиенту не место в тарелке:
Ясно одно - какой бы рецепт вы ни выбрали - с колбасой или без, с луком или без, с морковью или без, оливье - это классика праздничного салата.
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