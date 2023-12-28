Чт, 28.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Какому продукту не место в оливье?

Receptes.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Рассолс, оливье и даже мясной салат - в каждом доме это праздничное блюдо называют по-разному. Однако не о названии пойдет здесь речь. Классически мы знаем, что в каждой кастрюле салата находится отварной картофель, колбаса, зеленый горошек и яйца, а что с остальными ингредиентами? 

Бесконечны дискуссии о том, каков же идеальный оливье: с морковью или без, нужно ли добавлять лук, огурцы маринованные, соленые или свежие, и что с яблоком?

Помогите выяснить, какому ингредиенту не место в тарелке: 

Ясно одно - какой бы рецепт вы ни выбрали - с колбасой или без, с луком или без, с морковью или без, оливье - это классика праздничного салата. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх