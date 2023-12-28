Какому продукту не место в оливье?

Рассолс, оливье и даже мясной салат - в каждом доме это праздничное блюдо называют по-разному. Однако не о названии пойдет здесь речь. Классически мы знаем, что в каждой кастрюле салата находится отварной картофель, колбаса, зеленый горошек и яйца, а что с остальными ингредиентами?