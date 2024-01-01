В Риге курсирует 50-й автобус, у которого два конечных пункта - улица Абренес и ТЭЦ-2. Скорее всего, большинство из нас когда-нибудь удивлялись по поводу того, что такое ТЭЦ-2? Второй Тартуский эвкалиптовый центр? Торнадо-эвакуационный центр - 2? Творческая эвтаназийная централь минус 2? Нет, конечно, нет. Это Рижская вторая теплоэлектроцентраль, и ей исполнилось круглых 50 лет! Что там делают, что там есть и почему туда ходит автобус - об этом рассказываем в статье.
Итак, ТЭЦ-2 - крупнейшая теплоэлектростанция в Латвии, самая современная и эффективная во всей Балтии. Для ясности - теплоэлектростанция - это электростанция, которая производит электроэнергию из теплоэнергии, которую, в свою очередь, получают в результате сжигания органического топлива. Общая электрическая мощность находящейся в Ацоне Саласлписского края ТЭЦ-2 в режиме когенерации - 832 MW, а в режиме конденсации - 881 MW.