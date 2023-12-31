Праздничные мероприятия 31 декабря в Риге обойдутся примерно в 200 000 евро

Указанная сумма будет израсходована на организацию встречи Нового года в шести точках Старой Риги, в том числе около 22 000 евро планируется потратить на спецэффекты пиротехники.

В самоуправлении подчеркнули, что устраивать фейерверки не планируется. Речь идет о "экологически чистых спецэффектах нового поколения", таких как сценический дым, оборудование для механических искр, конфетти, эффекты сценических комет и т.п. Пиротехнические спецэффекты включены в праздничную программу во всех шести местах проведения мероприятий.

Встреча нового года состоится на Ратушной площади, Ливской площади, площади Пилс, на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс, на площади перед Пороховой башней, а также на площади перед Музеем декоративного искусства и дизайна. Праздничная программа запланирована с 21:00 до 2:00 часов.

На фасадах зданий возле праздничных площадок будут демонстрироваться праздничные видеопроекции на тему "Зимние сказки", созданные художниками Анной Мелдраей, Сандией Траутмане и Дависом Кристапом Айгарсом.

О музыкальном оформлении позаботятся ди-джеи.

Чтобы посетители мероприятий могли согреться, в местах проведения мероприятий будут доступны горячие напитки и закуски. В Старой Риге размещены карты с обозначенными площадками праздничных мероприятий.

Кульминацией празднования станет отсчет полуночи всеми собравшимися.

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