Катер с туристами из России разбился в Таиланде. Погибла девочка

В таиландской провинции Пхукет погибла гражданка России, а еще шестеро россиян получили ранения различной степени тяжести из-за того, что туристический катер столкнулся со скалами в районе острова Майтон, сообщает "Медуза".
Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов сказал, что в воскресенье днем, 31 декабря, катер с туристами врезался в скалы. Пострадавшие были доставлены в больницу. Соснов отметил, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.
По сообщению тайской газеты Khao Phuket, пятилетняя девочка из России погибла в результате столкновения лодки с скалами. Российский консул подтвердил эту информацию.
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