Катер с туристами из России разбился в Таиланде. Погибла девочка

Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов сказал, что в воскресенье днем, 31 декабря, катер с туристами врезался в скалы. Пострадавшие были доставлены в больницу. Соснов отметил, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.