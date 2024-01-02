Фото ⟩ Как минимум пять убиты. В Украине год начался массированным ракетным ударом России

В результате ракетных ударов России утром во вторник, 2 января, в Украине было убито не менее пяти человек, а почти 100 получили ранения.
В Киеве убиты четыре гражданских лица, а 92 ранены, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Фото: ракетные удары России по Киеву и Харькову 2 января
Россия выпустила по Украине в ночь на вторник 99 ракет, 72 из которых сбили украинские зенитчики, сообщил в свою очередь главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.
Россия в последние дни вела интенсивный обстрел Украины атакующими летательными роботами и ракетами.
В пятницу силы России провели самое широкое наступление на Украину с начала повторного вторжения менее двух лет назад, убив не менее 41 мирного жителя.
В понедельник Россия запустила на Украину почти 90 атакующих летательных роботов Shahed.
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