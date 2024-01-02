Фото ⟩ Как минимум пять убиты. В Украине год начался массированным ракетным ударом России

Массированному нападению подверглись два крупнейших города Украины - Киев и Харьков.

В Киеве убиты четыре гражданских лица, а 92 ранены, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Фото: ракетные удары России по Киеву и Харькову 2 января

Россия выпустила по Украине в ночь на вторник 99 ракет, 72 из которых сбили украинские зенитчики, сообщил в свою очередь главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.

Россия в последние дни вела интенсивный обстрел Украины атакующими летательными роботами и ракетами.

В пятницу силы России провели самое широкое наступление на Украину с начала повторного вторжения менее двух лет назад, убив не менее 41 мирного жителя.

В понедельник Россия запустила на Украину почти 90 атакующих летательных роботов Shahed.

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