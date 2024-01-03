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ВИДЕО ⟩ Крутой маршрут: как тюлененок Подснежник бороздит Балтику

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Тюлененок Подснежник (Sniegpulkstenīte)
Тюлененок Подснежник (Sniegpulkstenīte) Фото: Ekrānuzņēmums no video/LTV

В сюжете Латвийского телевидения показали, как сейчас поживает девочка-тюлень Подснежник (Sniegpulkstenīte), которую весной прошлого года выпустили в открытое море.

Малышка-тюлененок по имени Подснежник (Sniegpulkstenīte) родилась в Рижском зоопарке в прошлом январе. А в начале апреля ее выпустили в свободное плавание  в открытое море неподалеку от Вентспилса, снабдив датчиком, чтобы следить за передвижением. Обычно ресурса оборудования хватает на год.

Вначале тюлениха-путешественница кружила по нашим широтам, посетила Куршскую косу, Колку, заплывала в Рижский залив, доходила до шведского острова, потом обосновалась в Ирбенском проливе, а сейчас зимует в польских водах. Хотя места оживленные в плане судоходства, юная самочка неплохо адаптировалась к среде.

Весной в столичном зоопарке могут появиться еще тюленята - из числа выброшенных на побережье.



 

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