ВИДЕО ⟩ Крутой маршрут: как тюлененок Подснежник бороздит Балтику

Малышка-тюлененок по имени Подснежник (Sniegpulkstenīte) родилась в Рижском зоопарке в прошлом январе. А в начале апреля ее выпустили в свободное плавание в открытое море неподалеку от Вентспилса, снабдив датчиком, чтобы следить за передвижением. Обычно ресурса оборудования хватает на год.



Вначале тюлениха-путешественница кружила по нашим широтам, посетила Куршскую косу, Колку, заплывала в Рижский залив, доходила до шведского острова, потом обосновалась в Ирбенском проливе, а сейчас зимует в польских водах. Хотя места оживленные в плане судоходства, юная самочка неплохо адаптировалась к среде.



Весной в столичном зоопарке могут появиться еще тюленята - из числа выброшенных на побережье.







