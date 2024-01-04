Липину интересно ⟩ В Латвии чаще скорбят или празднуют? И что за новый отмечаемый день?

В последний день 2023 года одной из самых обсуждаемых новостей стало предложение Министерства юстиции установить новый день для празднования - День работников пенитенциарной системы. Это прекрасный повод разобраться - что же именно празднует Латвия и действительно ли у нас больше траурных дней, чем праздников?
Вначале давайте разберемся с терминологией. Согласно закону Латвии есть три типа особенных дат: праздничный день, день памяти и отмечаемый день.
Праздничный день - это дата, когда в стране отмечается какой-либо праздник. Это классические красные дни календаря, которые приравниваются к выходным. То есть никакой работы или школы, а если работать все-таки приходится, то за эти дни полагается доплата. В списке праздников меня ждало несколько любопытных открытий, но об этом ниже.
День памяти - это дата, которая приурочена к каким-либо траурным страницам истории, например, День памяти жертв нацизма. При этом юридически это не называется траурным днем, потому что траурные дни - это отдельные даты, которые не повторяются из года в год. Скажем, траурными были объявлены 23, 24 и 25 ноября 2013 года в память о погибших при обрушении магазина Maxima в Золитуде.
Отмечаемый день - это дата, которая посвящена празднованию какого-то события или профессии, но которая при этом не считается общенациональным праздником. Тот же День работников пенитенциарной системы, если предложение Министерства юстиции будет принято, станет именно таким.
Разобрались? Хорошо, потому что дальше будет чуть сложнее.
Вкус праздника
Итак, какие же дни считаются праздниками в Латвии?
- Новый год - 1 января;
- Великая пятница, Первый день Пасхи, Второй день Пасхи - даты меняются каждый год. В 2024 году - 29 марта, 31 марта, 1 апреля;
- День труда, День созыва Конституционного собрания Латвии - 1 мая;
- День восстановления независимости Латвийской Республики - 4 мая;
- День матери - второе воскресенье мая;
- Пятидесятница (Vasarsvētki) - воскресенье через 50 дней после Великой пятницы. В 2024 году - 19 мая;
- Лиго - 23 июня;
- Янов день - 24 июня;
- Заключительный день Вселатвийского праздника песни и танца - раз в пять лет, последний раз был 9 июля 2023 года;
- День провозглашения Латвийской Республики - 18 ноября;
- Рождество - 24, 25 и 26 декабря;
- Канун Нового года - 31 декабря.
Кроме того, праздничными были объявлены два уникальных дня. 24 сентября 2018 года, когда Латвию посещал папа римский Франциск, и 29 мая 2023 года, на следующий день после завоевания бронзы сборной Латвии по хоккею.
А вот теперь начинаются сложности. Потому что не все праздники равны между собой даже юридически.
Например, не во все даты нужно вывешивать флаги Латвии. Обязательно это нужно делать лишь 1 мая, 4 мая и 18 ноября (это только из праздников, есть и другие даты, разумеется, но о них ниже).
В остальные дни флаги вывешивать рекомендуется, но это не полагается по закону в обязательном порядке.
Что касается выходного, то и тут все неодинаково. Разумеется, все отмеченные даты являются красными днями календаря. Но некоторые из них при выпадении на субботу или воскресенье переносятся на рабочий день. Как, например, в 2023 году мы отдыхали 20 ноября, потому что 18 ноября выпало на субботу. Но некоторые праздники таким свойством не обладают.
Согласно закону на следующий рабочий день переносится празднование только трех дат (при их выпадении на субботу или воскресенье). Это 4 мая, 18 ноября и Заключительный день Вселатвийского праздника песни и танца.
Например, в 2023 году 31 декабря выпало на воскресенье. И это просто означает, что у нас было на один потенциальный выходной меньше. А условные День матери и Пятидесятница вообще всегда выпадают на воскресенье.
Вы помните...
Переходим к дням памяти.
- День памяти защитников баррикад 1991 года - 20 января;
- День памяти национального партизанского вооруженного сопротивления - 2 марта;
- День памяти национального сопротивления - 17 марта;
- День памяти жертв коммунистического геноцида - 25 марта;
- День памяти жертв Второй мировой войны - 8 мая;
- День памяти жертв коммунистического геноцида - 14 июня;
- День оккупации Латвийской Республики - 17 июня;
- День памяти героев (день памяти Цесисской битвы) - 22 июня;
- День памяти жертв геноцида еврейского народа - 4 июля;
- День памяти борцов за свободу Латвии - 11 августа;
- День памяти жертв сталинизма и нацизма - 23 августа;
- День памяти трагедии 21 ноября 2013 года - 21 ноября;
- День памяти направленного против латышского народа геноцида тоталитарного коммунистического режима - первое воскресенье декабря.
Как и в случае с праздниками, не каждая из этих дат требует вывешивания флагов Латвии с траурными ленточками. Это обязательно делать лишь 25 марта, 14 июня, 17 июня, 4 июля и в первое воскресенье декабря.
Если вам интересно, почему у нас два Дня памяти жертв коммунистического геноцида, то расскажу - все объясняется очень просто. В целом каждый день памяти обычно связан с каким-либо трагическим событием. Например, День памяти жертв сталинизма и нацизма (который соотносится с Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма) отмечается в годовщину подписания пакта Молотова - Риббентропа.
В случае с Днями памяти жертв коммунистического геноцида 25 марта - это годовщина депортаций 1949 года, а 14 июня - годовщина депортаций 1941 года. Обе даты являются одними из самых трагичных дней в истории Латвии.
Профессиональные праздники и другие важные даты
И закончим списком отмечаемых дней
- День международного (де-юре) признания Латвийской Республики - 26 января;
- Международный женский день - 8 марта;
- День Латгальского конгресса - 27 апреля;
- День победы над нацизмом - 8 мая;
- День Европы - 9 мая;
- Международный день семей - 15 мая;
- День пожарного и спасателя - 17 мая;
- Международный день защиты детей - 1 июня;
- День медицинского работника - третье воскресенье июня;
- Праздник моря - второе воскресенье июля;
- День принятия закона "О суверенитете Латвийской Республики" - 21 августа;
- День знаний - 1 сентября;
- День отца - второе воскресенье сентября;
- День единства балтов - 22 сентября;
- Международный день пожилых людей - 1 октября;
- День учителя - первое воскресенье октября;
- День государственного языка - 15 октября;
- День пограничника - 7 ноября;
- День Лачплесиса - 11 ноября;
- День работника полиции - 5 декабря.
Из этих дат вывешивание флага обязательно лишь 21 августа и 11 ноября.
И да, этот список может пополниться Днем работников пенитенциарной системы. Если это произойдет, то конкретной датой будет назначено 8 июля, ведь и так каждый год 8 июля работники пенитенциарной системы отмечают свой профессиональный праздник.
То есть да, у профессиональных праздников, вписанных в государственные отмечаемые дни, нет каких-то принципиальных отличий от других дат. Но в Министерстве юстиции считают, что попадание в список отмечаемых дней поможет повысить престиж работников пенитенциарной системы. Ни доказать, ни опровергнуть данное утверждение не представляется возможным, так что оставим это на совести работников министерства.
Действительно ли в Латвии слишком много грустят?
Существует стереотип, что в Латвии в сравнении с другими странами доля дней памяти относительно праздников слишком высока. Но действительно ли это так?
Объективный подсчет сделать сложно. Скажем, считаем ли мы количество праздников или количество праздничных дней (Рождество и Пасха празднуются три дня)? Учитываем ли мы праздники, которые постоянно выпадают на воскресенье, не добавляя выходных дней? 8 мая мы засчитываем как день памяти или как отмечаемую дату?
Думаю, каждый подход вызовет критику. Но на чем-то остановиться надо, поэтому я буду считать все памятные дни и все праздничные дни, даже если они выпадают на воскресенье. Отмечаемые даты, в свою очередь, я учитывать не буду, потому что скорбного в них ничего нет, но и праздником для большей части жителей Латвии они не являются.
В таком случае выходит, что в Латвии насчитывается 16 праздничных дней (плюс еще один, который повторяется раз в пять лет) и 13 дней памяти. То есть уже праздничных дней в году больше, чем памятных.
Сравним с соседями. В Литве отмечается 17 праздничных дней и 4 дня памяти.
В Эстонии - 12 праздничных дней и всего один День траура (14 июня, посвящен жертвам депортаций 1941 и 1949 годов).
В Беларуси - 12 праздничных дней и три дня памяти.
В России - 14 праздничных дней (из которых большая часть - это 1-8 января) и четыре дня памяти.
В целом надо признать, что в других странах концепт дней памяти не сильно распространен. Да, в США отмечают День поминовения, а в Великобритании - День памяти павших, но это дни, которые в целом посвящены жертвам военных конфликтов.
Поэтому проверить, сколько в других странах дней памяти, представляется весьма сложным. Но, вероятно, тезис о том, что в Латвии подобных дней относительно больше, имеет под собой определенную основу.
С другой стороны, если говорить в абсолютных числах, то Латвия находится среди лидеров Евросоюза по количеству праздничных выходных дней. Даже если не учитывать дни, которые всегда приходятся на воскресенье, сравниться с нами могут разве что Литва, Словакия (15 праздничных дней), Греция и Хорватия (по 14 праздничных дней).
Так что надеюсь, что все уже посмотрели в календарь нерабочих дней 2024 года - можете уже начинать планировать длинные выходные в декабре.
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