Липину интересно ⟩ В Латвии чаще скорбят или празднуют? И что за новый отмечаемый день?

Действительно ли в Латвии слишком много грустят?

Существует стереотип, что в Латвии в сравнении с другими странами доля дней памяти относительно праздников слишком высока. Но действительно ли это так?

Объективный подсчет сделать сложно. Скажем, считаем ли мы количество праздников или количество праздничных дней (Рождество и Пасха празднуются три дня)? Учитываем ли мы праздники, которые постоянно выпадают на воскресенье, не добавляя выходных дней? 8 мая мы засчитываем как день памяти или как отмечаемую дату?

Думаю, каждый подход вызовет критику. Но на чем-то остановиться надо, поэтому я буду считать все памятные дни и все праздничные дни, даже если они выпадают на воскресенье. Отмечаемые даты, в свою очередь, я учитывать не буду, потому что скорбного в них ничего нет, но и праздником для большей части жителей Латвии они не являются.

В таком случае выходит, что в Латвии насчитывается 16 праздничных дней (плюс еще один, который повторяется раз в пять лет) и 13 дней памяти. То есть уже праздничных дней в году больше, чем памятных.

Сравним с соседями. В Литве отмечается 17 праздничных дней и 4 дня памяти.

В Эстонии - 12 праздничных дней и всего один День траура (14 июня, посвящен жертвам депортаций 1941 и 1949 годов).

В Беларуси - 12 праздничных дней и три дня памяти.