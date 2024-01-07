В мае 1983 года американка Дайан Даун выстрелила в трех своих детей, убив одного из них, ранила себя в руку и отправилась в больницу. Там она сообщила, что ее пытался ограбить мужчина с густыми волосами. Излишне говорить, что ее история была слишком глупой, чтобы в нее можно было поверить.
Поздней майской ночью 1983 года Дайан Даун забежала в приемное отделение Спрингфилдской больницы и была готова рассказать нервную и пугающую историю. В ее машине медленно истекали кровью трое детей - Кристи (8), Шерил (7) и Дэнни (3). Все они были расстреляны с близкого расстояния. Вскоре выяснилось, что Шерил уже мертва, а Кристи и Дэнни находятся на пороге смерти. У Даун была огнестрельная рана руки, ранение не было опасным для жизни.