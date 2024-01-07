В мае 1983 года американка Дайан Даун выстрелила в трех своих детей, убив одного из них, ранила себя в руку и отправилась в больницу. Там она сообщила, что ее пытался ограбить мужчина с густыми волосами. Излишне говорить, что ее история была слишком глупой, чтобы в нее можно было поверить.