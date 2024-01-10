Зеленский: Украина доказала, что Россию можно остановить

Люди на площади держали флаги Украины и Литвы, плакаты.

Речи президентов Литвы и Украины слушали студенты, пенсионеры, семьи с детьми, члены Сейма, мэры муниципалитетов и бывшие главы государства. Зеленский заявил, что имперские амбиции России должны быть остановлены, поскольку они угрожают не только Украине, но и многим другим государствам. Он утверждал, что "Россия не выживет, если мы будем продолжать бороться с ней".

Зеленский начал свое обращение по-литовски: "Приветствую тебя, Вильнюс, приветствую тебя, народ Литвы". Он поблагодарил Литву за поддержку и за то, что "в течение этих долгих месяцев и лет войны вы хранили Украину в своих сердцах".

64-летняя предпринимательница Лайма Малинаускене сказала BNS, что речь Зеленского и толпа, собравшаяся послушать ее, напомнили ей о митингах Саюдиса, на которых ей приходилось бывать.

"Речь президента очень эмоциональна. Он выглядит усталым, но во время выступления включилась его внутренняя энергия, и когда его слушаешь, можно поверить, что Украина победит", - сказала она. Говоря о господине Зеленском, женщина прослезилась. На вопрос о том, что для нее значит визит украинского лидера, Малинаускене сказала: "Мою жизнь".