Зеленский: Украина доказала, что Россию можно остановить

Украина доказала, что Россию можно остановить, теперь нужно вырвать у нее мир, заявил в среду, 10 января, в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы доказали, что Россию можно остановить, что сдерживание возможно. Теперь мы должны вырвать мир из рук России, такой мир, который мы хотим - справедливый мир - и получить безопасность для наших народов. Такую безопасность, какая нам нужна. А также надежду", - сказал украинский лидер.
По его словам, этот год будет решающим во многих отношениях.
Зеленский отметил, что его первый визит в этом году - в Литву. "Это не просто визит благодарности, это визит общего доверия между народами, которые живут по соседству с Россией", - сказал он.
Президент Украины подчеркнул, что ни Украина, ни Литва не позволят России разрушить государственность обеих стран. "Не повезло иметь такого неадекватного соседа, который приносит только несчастья и порабощение, но мы никогда больше не будем заложниками географии", - сказал Зеленский.
"Мы не позволим России разрушить нашу государственность, потому что мы вместе и объединяем других", - добавил он.
В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва поддерживала и будет поддерживать Украину всеми средствами - военными, политическими и экономическими.
На саммите НАТО в Вильнюсе летом союзники договорились, что Украина будет приглашена в НАТО, когда об этом договорятся страны-члены блока и Киев выполнит необходимые условия. Украина надеется, что более четкая перспектива членства будет определена на встрече лидеров Альянса в Вашингтоне в этом году. "Литва будет и впредь активно поддерживать путь Украины к членству в Альянсе", - заявил Науседа.
Он также отметил, что место Украины - в Европейском союзе. В декабре Европейский совет принял решение о начале переговоров о вступлении Киева в ЕС. "Необходимо помочь Украине не только в военном, но и в политическом плане", - сказал Науседа. "Здесь Литва очень хорошо осознает свою ответственность, потому что мы являемся голосом Украины там, где она, возможно, не может напрямую выразить свои ожидания", - сказал литовский лидер.
После двусторонней встречи лидеры Литвы и Украины подписали совместное заявление "Вместе до победы! Разом до перемоги! Together until the victory!", в котором подчеркнули стратегические связи между Литвой и Украиной, общие ценности и решимость защищать независимость Украины.
"Он - символ": жители Литвы вдохновлены речью Зеленского в Вильнюсе
Обращаясь к жителям Литвы, президент Украины призвал их не терять надежды на победу, несмотря на то, что полномасштабное российское вторжение скоро вступит в уже третий год.
Жители Вильнюса, собравшиеся на площади Симоно Дауканто, чтобы послушать Владимира Зеленского, отметили, что его речь была вдохновляющей и напомнила некоторым усилия самой Литва по отделению от Советского Союза. "Слава Украине! Героям слава!" - скандировали люди как до, так и после выхода Зеленского на сцену.
Люди на площади держали флаги Украины и Литвы, плакаты.
Речи президентов Литвы и Украины слушали студенты, пенсионеры, семьи с детьми, члены Сейма, мэры муниципалитетов и бывшие главы государства. Зеленский заявил, что имперские амбиции России должны быть остановлены, поскольку они угрожают не только Украине, но и многим другим государствам. Он утверждал, что "Россия не выживет, если мы будем продолжать бороться с ней".
Зеленский начал свое обращение по-литовски: "Приветствую тебя, Вильнюс, приветствую тебя, народ Литвы". Он поблагодарил Литву за поддержку и за то, что "в течение этих долгих месяцев и лет войны вы хранили Украину в своих сердцах".
64-летняя предпринимательница Лайма Малинаускене сказала BNS, что речь Зеленского и толпа, собравшаяся послушать ее, напомнили ей о митингах Саюдиса, на которых ей приходилось бывать.
"Речь президента очень эмоциональна. Он выглядит усталым, но во время выступления включилась его внутренняя энергия, и когда его слушаешь, можно поверить, что Украина победит", - сказала она. Говоря о господине Зеленском, женщина прослезилась. На вопрос о том, что для нее значит визит украинского лидера, Малинаускене сказала: "Мою жизнь".
22-летний студент Клеменсас Ремейка сказал, что речь Зеленского показалась ему очень значимой. "Она о выживании и последней победе. (....) Лично я думаю, что он возрождает надежду. Когда речь идет об этой сбавившей обороты поддержке Украины, то президент ее возрождает", - сказал Ремейка агентству BNS. "Теперь получается, что Зеленский посещает Литву раз в полгода. Можно было бы и чаще, потому что они восстанавливают этот боевой дух", - добавил он.
Последний раз Зеленский посетил Литву в июле прошлого года, когда в стране проходил саммит НАТО. Тогда он также обратился к жителям Литвы.
42-летний общественник Павел Ковтунец сказал, что речь Зеленского вдохновила его. "Это было то, что хочется услышать, что люди в Украине не устали, хотя иногда складывается именно такое впечатление, по крайней мере, из СМИ. Вдохновляющая речь. Он - символ, и был им с первых дней войны", - сказал мужчина. Ковтунец сказал, что разговаривал с украинцами, которые считают Зеленского лидером, объединившим нацию.
"Эта речь вдохновляет, напоминает о необходимости поддерживать Украину и о том, какой жестокий враг у нас рядом", - сказала Габриэле Ярошюнайте, 23-летняя специалист по внешним коммуникациям Союза студентов Литвы. Девушка сказала, что для нее большая честь, что Зеленский посетил Литву. "Мы чувствуем, что нас ценят и не забывают. Мне было очень приятно лично увидеть президента", - сказала Ярошюнайте.
По ее словам, вполне понятно, что и на Западе, и в Литве может ощущаться усталость от войны в Украине. "Но я очень хочу верить, что поддержка людей и горячее желание помочь Украине никогда не исчезнут", - сказала она.
Зеленский также посетит другие страны Балтии - это его первый зарубежный визит в нынешнем году.
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