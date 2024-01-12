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ВИДЕО ⟩ Медведица Илзите из Лигатне отметила день рождения

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Илзите празднует
Илзите празднует Фото: Evija Trifanova/LETA

Знаменитой обитательнице природной тропы Лигатне медведице Илзите исполнилось 23 года.  

Уже традиционно, в день рождения медведицу радуют специальным тортом, состоящим из излюбленных лакомств, сообщает передача "900 секунд".

Илзите, ставшая самым популярным медведем в Латвии, родилась 11 января 2001 года. В свой 23-й день рождения она весит около 150 килограммов.

В этом году не впадает в спячку и ее папаша по имени Микус. К слову, он тоже родился 11 января.

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