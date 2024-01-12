Видео ⟩ В Адажи обеспокоены тем, что лошадей держат на улице даже в стужу

Глава центра Dabas zirgi Лига успокаивает, что это животным не вредит и они не мерзнут, но только в случае, если соблюдать несколько условий. Животным важно обеспечивать пищу и теплую питьевую воду. Важен и даже обязателен и навес, чтобы у животных была возможность под ним отдохнуть. Навес рекомендуется выбирать закрытый с трех сторон и достаточно просторный - в нем должна быть уложена подстилка, чтобы лошади могли лечь.