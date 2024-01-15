Новое поколение меняет правила игры

В частности, на поиск и найм работника прогрессивные компании тратят немаленькие средства, поэтому они заинтересованы в удержании сотрудника.

Как правильно организовать сотрудничество? Л. Рон Хаббард, создавая технологию управления (Hubbard Management System), изучил и описал эту проблему.

«”Зелёные” штатные сотрудники вызывают в организациях своего рода ужас. И организации нельзя винить за это – ведь файлы приходят в беспорядок, сообщения исчезают, сотрудники начинают часто отвлекаться из-за того, что кто-то является к ним лично, люди оказываются перегруженными…».

Вот его решение: «Я обучаю этих людей индивидуально и обучаю их жёстко, на каком бы новом посту я ни находился в данный момент».

В учебных заведениях обучают группу. В армиях мыслят подразделениями. В бизнесе мы должны смотреть на каждого сотрудника индивидуально. С клиентом работает не отдел продаж, а продавец. С пациентом работает не поликлиника, а врач. Еду готовит не ресторан, а повар. А вот пострадает в случае некачественной работы вся компания. Поэтому подготовить нового сотрудника надо а) индивидуально, б) качественно.

Даже если вы наняли профессионала, его надо адаптировать под компанию. Иначе, если это хороший профессионал, он адаптирует компанию под себя. Такого же мнения придерживается Мартин Коленичка (Чехия), специалист в области управления, персонала и маркетинга. Он провёл тренинги для 50000 предпринимателей и проконсультировал 4500 компаний в Восточной Европе.

Не упустите возможность перенять знания профессионала! 26 января в 12:00, в рамках открытого онлайн-собрания WISE Baltijas uzņēmēju klubs состоится вебинар Мартина Коленички на тему «НЕ ДАЙТЕ УМЕРЕТЬ НОВОМУ СОТРУДНИКУ».

Фото: Пресс-фото

Мы приглашаем вас принять участие в этом мероприятии! На вебинаре эксперт поделится знаниями о том, как работнику не только «выживать», но и с первых дней вносить вклад в работу команды.

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