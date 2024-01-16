Грузооборот Рижского порта уменьшился на 20%

Больше всего в 2023 году в порту было перевалено сыпучих грузов - 10,22 млн тонн (-29,5%). Перевалка генеральных грузов составила 7,728 млн тонн (+2,4%), наливных - 846,2 тыс. тонн (-42,4%).

Контейнерных грузов в прошлом году было перевалено 5,108 млн тонн (+9,8%), что составляет 27,2% общего объема переваленных в порту грузов (в 2022 году - 19,8%).

Также в Рижском порту было перевалено 3,261 млн тонн зерна и зерновых продуктов (+23,1%), 2,337 млн тонн лесоматериалов (-12,4% ), 1,396 млн тонн древесных гранул (-14,9%), 1,379 млн тонн угля (-73,2%).

Древесной щепы в Рижском порту в прошлом году было перевалено 846 тыс. тонн, что аналогично 2022 году, перевалка нефтепродуктов уменьшилась на 45,6% до 734,1 тыс. тонн, щебня - 730,4 тыс. тонн (+27,1% ).

В 2022 году грузооборот Рижского порта составил 23,52 млн тонн грузов, что на 9,4% больше 2021 года.

По грузообороту Рижский порт является крупнейшим в Латвии.

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