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Видео ⟩ В Пурвциемсе замечена хищная птица. Это опасно?

rus.tvnet.lv
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Ястреб-тетеревятник в Пурвциемсе
Ястреб-тетеревятник в Пурвциемсе Фото: Кадр из видео

Житель рижского микрорайона Пурвциемс был удивлен, заметив во дворе хищную птицу, которая с аппетитом что-то ела. Неужели у вездесущих чаек и ворон появились конкуренты? RUS TVNET обратился за комментариями к специалисту. 

Видео: Хищная птица в Пурвциемсе  

Как рассказал представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс, на присланном читателем видео - ястреб-тетеревятник, одна из самых распространенных дневных хищных птиц, которая очень часто обитает в Риге, а также весной гнездится в городе. 

Он отметил, что ситуация отнюдь не экстраординарная. На видео заметно, что птица явно преуспела в охоте. Скорее всего, обедом для хищника стал голубь, которого ястреб предварительно ощипал. 

"Хищная птица вышла на охоту - это ее обыденная жизнь. Поскольку ястреб питается мясом, он высматривает добычу, сидя на ветке, а затем настигает ее в стремительном полете. Охота на голубей - непростая задача, поскольку эти птицы обычно держатся стаями и множество глаз наблюдает за окрестностями, так что застать их врасплох непросто. Но хищнику, показанному на видео, это удалось, и охотник может насытиться. Однако охота не всегда оказывается успешной, и тогда ястребу приходится искать следующую потенциальную добычу", - рассказал о суровых буднях пернатых Марис Лиелкалнс.

Специалист похвалил оператора, который не приближался к ястребу и не мешал ему пировать: "В таких случаях не следует подбегать и прогонять ястреба, поскольку охотник останется голодным, а дичь погибнет напрасно".

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