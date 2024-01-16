Видео ⟩ В Пурвциемсе замечена хищная птица. Это опасно?

Житель рижского микрорайона Пурвциемс был удивлен, заметив во дворе хищную птицу, которая с аппетитом что-то ела. Неужели у вездесущих чаек и ворон появились конкуренты? RUS TVNET обратился за комментариями к специалисту.
Видео: Хищная птица в Пурвциемсе
Как рассказал представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс, на присланном читателем видео - ястреб-тетеревятник, одна из самых распространенных дневных хищных птиц, которая очень часто обитает в Риге, а также весной гнездится в городе.
Он отметил, что ситуация отнюдь не экстраординарная. На видео заметно, что птица явно преуспела в охоте. Скорее всего, обедом для хищника стал голубь, которого ястреб предварительно ощипал.
"Хищная птица вышла на охоту - это ее обыденная жизнь. Поскольку ястреб питается мясом, он высматривает добычу, сидя на ветке, а затем настигает ее в стремительном полете. Охота на голубей - непростая задача, поскольку эти птицы обычно держатся стаями и множество глаз наблюдает за окрестностями, так что застать их врасплох непросто. Но хищнику, показанному на видео, это удалось, и охотник может насытиться. Однако охота не всегда оказывается успешной, и тогда ястребу приходится искать следующую потенциальную добычу", - рассказал о суровых буднях пернатых Марис Лиелкалнс.
Специалист похвалил оператора, который не приближался к ястребу и не мешал ему пировать: "В таких случаях не следует подбегать и прогонять ястреба, поскольку охотник останется голодным, а дичь погибнет напрасно".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!