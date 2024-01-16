Видео ⟩ В Пурвциемсе замечена хищная птица. Это опасно?

Он отметил, что ситуация отнюдь не экстраординарная. На видео заметно, что птица явно преуспела в охоте. Скорее всего, обедом для хищника стал голубь, которого ястреб предварительно ощипал.



"Хищная птица вышла на охоту - это ее обыденная жизнь. Поскольку ястреб питается мясом, он высматривает добычу, сидя на ветке, а затем настигает ее в стремительном полете. Охота на голубей - непростая задача, поскольку эти птицы обычно держатся стаями и множество глаз наблюдает за окрестностями, так что застать их врасплох непросто. Но хищнику, показанному на видео, это удалось, и охотник может насытиться. Однако охота не всегда оказывается успешной, и тогда ястребу приходится искать следующую потенциальную добычу", - рассказал о суровых буднях пернатых Марис Лиелкалнс.