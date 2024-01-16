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Инцидент в Таллиннском аэропорту: самолет прервал взлет из-за поведения пассажирки

BNS rus.tvnet.lv
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Eero Vabamägi

На прошлой неделе в Таллиннском аэропорту пилот был вынужден прервать взлет, так как одна из пассажирок самолета нарушила порядок, пишет Rus.Postimees.

14 января в 22:27 из Таллиннского аэропорта сообщили, что на борту самолета, который в 21:45 должен был вылететь в Барселону, находится проблемная пассажирка и необходимо вмешательство полиции. Самолет свернул с рулевой дорожки, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Сотрудники Таллиннского погранпункта вошли в самолет, капитан которого потребовал вывести из салона гражданку Франции 1987 года рождения. С женщиной на борту также находились трое ее несовершеннолетних детей.

Сотрудники погранпункта вывели мать и троих детей из самолета и помогли им добраться до общественной зоны аэропорта. Матери вызвали скорую помощь, медики дали ей успокоительное. После этого она начала искать новую возможность вернуться домой.

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