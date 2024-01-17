В декабре в Латвии снижались потребительские цены

Годовая инфляция в декабре составила в Латвии 0,9%. Самая высокая инфляция в прошлом месяце зарегистрирована в Чехии - 7,6%. В Румынии она составила 7%, Словакии - 6,6%, в Польше - 6,2%. В Литве годовая инфляция составила 1,6%, в Эстонии - 4,3%

Более низкая годовая инфляция, чем в Латвии, в декабре была в Дании (0,4%), в Бельгии и Италии (0,5%).

По сравнению с декабрем 2022 года потребительские цены в декабре прошлого года выросли во всех странах ЕС.

В среднем годовая инфляция в декабре составила 3,4% в ЕС и 2,9% в еврозоне.

По сравнению с ноябрем потребительские цены в декабре выросли в ЕС на 0,1%, в еврозоне - на 0,2%.

В Латвии, как и в Португалии, в декабре по сравнению с ноябрем потребительские цены снизились на 0,7%, что является самой высокой месячной дефляцией среди стран ЕС.

Месячная инфляция наблюдалась в 13 странах ЕС, а самая высокая зарегистрирована в Бельгии (+1,1%). В Эстонии и Испании потребительские цены не изменились, а Литве за месяц снизились на 0,6%.

Eurostat рассчитывает инфляцию в соответствии с согласованным ЕС индексом потребительских товаров (HICP).

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