Taurus Systems восполнит запас ракет в случае поставок Киеву

В парламентских фракциях "зеленых" и свободных демократов есть голоса, которые так же, как и блок христианских партий ХДС/ХСС, выступают за передачу Киеву ракет Taurus. Но на голосовании в бундестаге 17 января соответствующая инициатива была отклонена. Из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, 485 проголосовали "против".

Одна из самых современных крылатых ракет

Крылатая ракета Taurus - одна из самых современных ракет военно-воздушных сил бундесвера. Они способны даже с больших высот и расстояний поражать цели на удалении до 500 км и, в числе прочего, разрушать бункеры. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале октября решил пока не отправлять это оружие Украине.

По мнению многих экспертов, это вызвано опасениями в том, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории России или для разрушения Крымского моста, имеющего стратегически важное значение для российских войск.