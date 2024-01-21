Британской самке спаниеля по имени Ариэль, которая родилась с шестью лапами, успешно удалили лишние конечности. 11-недельного щенка нашли брошенным у универмага в английском графстве Пемброкшир в сентябре прошлого года, и новость об этом попала на первые полосы газет.
Британской собаке с шестью лапами успешно удалили лишние конечности. Деньги на операцию собирал весь мир
После этого люди со всего мира, неравнодушные к судьбе Ариэль, пожертвовали около 15 тыс. фунтов на операцию, которая изменила жизнь собаки.
Хирургу Аарону Латчману удалось сохранить все четыре ее конечности, хотя сначала он опасался, что одну из них, возможно, придется ампутировать.
«Она чувствует себя очень хорошо и уже пришла в норму. Теперь это вполне довольная жизнью собачка, и мы надеемся, что у нее и дальше будет прекрасная жизнь», — рассказал хирург.
«У нее уже есть свой собственный характер, и хотя жизнь ее началась тяжело, она хорошо со всем этим справилась. Мы очень рады, что смогли сделать все возможное, чтобы помочь ей».
Когда Ариэль нашли брошенной у входа магазин, она была истощена и явно находилась в состоянии стресса. После этого за животным начали ухаживать сотрудники приюта для бездомных животных Greenacres Rescue недалеко от города Хаверфордвест.
Как говорит Майки Лоулор, основатель и менеджер приюта, при рождении у спаниеля нашли сразу несколько серьезных отклонений. В том числе ветеринар, который осмотрел ее первым, помимо двух лишних задних лап, обнаружил дополнительную вульву.
Компьютерная томография позже показала, что у собаки только одна почка, что также усложнило лечение.
«Поскольку у Ариэль было два тазобедренных сустава с одной стороны, ее таз должным образом не сформировался. В результате ее нормальная задняя правая лапа практически не имела мышечного напряжения, так что существовала вероятность, что ее тоже придется удалить».
«К счастью, этого не потребовалось, поскольку в последние месяцы появились признаки, что лапа немного окрепла», — отметил основатель приюта.
Ариэль прооперировали в четверг в ветеринарной клинике в Сомерсете. «У нее было две операции, которые длились около двух часов, но обе прошли нормально», — сказал Майки Лоулор.
«На следующий день она сама встала, ходила, ела и пила. Мы только переживаем, чтобы она не подхватила никаких инфекций, а так — она в очень надежных руках».
Лоулор надеется, что Ариэль выпишут в ближайшие дни и она вернется в западный Уэльс, в семью, которая согласилась ее временно принять.
«Затем, после нескольких недель физиотерапии и восстановления, мы займемся поиском постоянных владельцев», — добавил он.
«Реакция на историю Ариэль, в том числи звонки и электронные письма из таких далеких мест, как Нью-Йорк и Австралия, была просто невероятной, поэтому я не сомневаюсь, что ее очень быстро заберут», — отметил он.
«Я безмерно благодарен всем, кто помог ей», — добавил Лоулор.
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