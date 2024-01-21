Британской собаке с шестью лапами успешно удалили лишние конечности. Деньги на операцию собирал весь мир

Компьютерная томография позже показала, что у собаки только одна почка, что также усложнило лечение.

На рентгеновском снимке видно, что у Ариэль было два тазобедренных сустава с правой стороны Фото: GREENACRES RESCUE

«Поскольку у Ариэль было два тазобедренных сустава с одной стороны, ее таз должным образом не сформировался. В результате ее нормальная задняя правая лапа практически не имела мышечного напряжения, так что существовала вероятность, что ее тоже придется удалить».

«К счастью, этого не потребовалось, поскольку в последние месяцы появились признаки, что лапа немного окрепла», — отметил основатель приюта.

Ариэль прооперировали в четверг в ветеринарной клинике в Сомерсете. «У нее было две операции, которые длились около двух часов, но обе прошли нормально», — сказал Майки Лоулор.

«На следующий день она сама встала, ходила, ела и пила. Мы только переживаем, чтобы она не подхватила никаких инфекций, а так — она в очень надежных руках».

Лоулор надеется, что Ариэль выпишут в ближайшие дни и она вернется в западный Уэльс, в семью, которая согласилась ее временно принять.

«Затем, после нескольких недель физиотерапии и восстановления, мы займемся поиском постоянных владельцев», — добавил он.

«Реакция на историю Ариэль, в том числи звонки и электронные письма из таких далеких мест, как Нью-Йорк и Австралия, была просто невероятной, поэтому я не сомневаюсь, что ее очень быстро заберут», — отметил он.

«Я безмерно благодарен всем, кто помог ей», — добавил Лоулор.

Фото: GREENACRES RESCUE

Фото: BBC

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Фото: BBC