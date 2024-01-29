16 марта 1959 года на Даугавгривском шоссе (во время Латвийской ССР его называли Болдерайским шоссе) произошла трагическая автокатастрофа - грузовик столкнулся с автобусом, в котором находились пассажиры. Погибли четыре человека и еще четверо пострадали. Юрий Тарасов, вызвавший эту аварию, своим поведением неоднократно заставлял окружающих чувствовать, что потенциально может произойти трагедия. И все на закрывали на это глаза. Он регулярно пил и ездил на машине, у него несколько раз отнимали права, однако он умудрялся сделать так, что все окружающие говорили о нем только самое лучшее. Почему произошла одна из самых трагичных автокатастроф в Латвии и почему произошедшее могло закончиться для Тарасова смертной казнью? Портал Apollo.lv в Государственном архиве исследовал материалы уголовного дела.