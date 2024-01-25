Фото и видео ⟩ Начисленный Škoda Vagonka в связи с проблемами поездов штраф близок к 270 000 евро

В том числе штраф за неустранение дефектов новых электропоездов в гарантийное время составляет 263 500 евро,

а пассажиры в качестве компенсаций запросили 372 евро и компенсация за использование локомотивов составляет 3898 евро.

При этом представители PV подчеркнули, что с каждым днем, когда Škoda Vagonka опаздывает к установленному договором сроку устранения дефектов, размер штрафа растет.

В компании также отметили, что эти штрафы начисляются и выставляются один раз в месяц, добавив, что сейчас в начисленный штраф не входит задержка в доставке поездов, так как доставка в предусмотренном объеме еще не осуществлена. А максимальная неустойка за недопоставку каждого поезда в установленный договором срок составляет 10% от его цены.

Таким образом, PV выставляет штрафные счета Škoda Vagonka за несоблюдение срока устранения неисправностей, счета за прямые убытки - выплаченные пассажирам компенсации, когда из-за состояния новых электропоездов прибытие или отправление поезда не соответствовало расписанию движения или рейс был отменен, прямые убытки - компенсации за использование локомотивов Škoda Vagonka в случаях технических проблем электропоездов, а также за неустойку за недопоставку поездов вовремя.

Фото: начали курсировать новые электропоезда

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