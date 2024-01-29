Трамп в случае победы на выборах готов осуществить "экономическую атаку" на Китай

Издание указывает, что об этом свидетельствуют публичные высказывания экс-президента, а также выраженное им в ходе частных разговоров мнение. Так, например, в частных разговорах Трамп рассматривает возможность установить налог на импорт китайских товаров в размере 40 или даже 60% от их стоимости. По мнению аналитиков, последствия этих планов для США и мировой экономики будут гораздо серьезнее, чем последствия торговой войны во время первого президентского срока Трампа.

The Washington Post напоминает, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден не отменил тарифы, которые в 2018 году ввел Трамп. Кроме тго, США ввели новые ограничения на полупроводники и другое оборудование. Трамп в случае победы планирует значительно расширить объем сборов.

Нужно напомнить, что за время президентства Трамп ввел таможенные сборы на китайскую продукцию в размере 60 миллиардов долларов. Трамп назвал это "стимулом для возрождения промышленности США". В ответ на это Китай ввел похожие сборы на американские товары на сумму 50 миллиардов долларов. Это привело к торговой войне между двумя крупнейшими в мире экономиками

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