ФОТО ⟩ Тарту стал культурной столицей Европы: запланировано свыше 1000 мероприятий

Культурная столица Европы — это инициатива, ведущая свою историю еще с 80-х годов минувшего столетия. Цель - показать многообразие и культурные традиции европейских городов. От этого выигрывает и сам город, который получает мощный пиар по всему миру и поток туристов, и его гости, которых ждут интересные мероприятия.



Рига в этом статусе была в 2014 год. Бюджет, правда, был относительно небольшим - порядка 25 млн. евро, но это не помешало и яркому открытию в суровую зимнюю пору, и еще двум сотням мероприятий в течение года. Как пишет DW, это привлекло немецких туристов - их поток вырос на 37 процентов. В целом же благодаря культуре, зарубежных гостей в Риге стало на 15% больше.



На культурную программу "Тарту - 2024", общая концепция которой озвучена как "Искусство выживания", выделена примерно такая же сумма - 26 млн. евро.



Мероприятий пройдет свыше 1000 - в разном формате. Например, "Тартуские студенческие дни", Koidukoor/Dawn Chorus - прогулка под звуки рассвета,

флэш-моб "Целующийся Тарту", фестивали, дискуссии, выставки, концептуальные спектакли, в том числе и от японских драматургов, ночные тусовки...



Церемония открытия собрала тысячи гостей и жителей города. В спектакле приняли участие 200 актеров, танцоров и музыкантов. К гостям мероприятия обратились президент Эстонии Алар Карис, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон и мэр Тарту Урмас Клаас.