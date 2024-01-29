ФОТО ⟩ Тарту стал культурной столицей Европы: запланировано свыше 1000 мероприятий

Тарту, вместе с Южной Эстонией, стала культурной столицей Европы, наряду с Бад-Ишлем (Австрия) и Будё (Норвегия). В запланированной программе свыше 1000 мероприятий. В минувшую пятницу состоялась зрелищная церемонии открытия "Всё едино!". Взгляните, что там было.
Тарту, вместе с Южной Эстонией, стала культурной столицей Европы, наряду с Бад-Ишлем (Австрия) и Будё (Норвегия). В запланированной программе свыше 1000 мероприятий. В минувшую пятницу состоялась зрелищная церемонии открытия "Всё едино!". Взгляните, что там было.
Культурная столица Европы — это инициатива, ведущая свою историю еще с 80-х годов минувшего столетия. Цель - показать многообразие и культурные традиции европейских городов. От этого выигрывает и сам город, который получает мощный пиар по всему миру и поток туристов, и его гости, которых ждут интересные мероприятия.
Рига в этом статусе была в 2014 год. Бюджет, правда, был относительно небольшим - порядка 25 млн. евро, но это не помешало и яркому открытию в суровую зимнюю пору, и еще двум сотням мероприятий в течение года. Как пишет DW, это привлекло немецких туристов - их поток вырос на 37 процентов. В целом же благодаря культуре, зарубежных гостей в Риге стало на 15% больше.
На культурную программу "Тарту - 2024", общая концепция которой озвучена как "Искусство выживания", выделена примерно такая же сумма - 26 млн. евро.
Мероприятий пройдет свыше 1000 - в разном формате. Например, "Тартуские студенческие дни", Koidukoor/Dawn Chorus - прогулка под звуки рассвета,
флэш-моб "Целующийся Тарту", фестивали, дискуссии, выставки, концептуальные спектакли, в том числе и от японских драматургов, ночные тусовки...
Церемония открытия собрала тысячи гостей и жителей города. В спектакле приняли участие 200 актеров, танцоров и музыкантов. К гостям мероприятия обратились президент Эстонии Алар Карис, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон и мэр Тарту Урмас Клаас.
Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что Тарту всегда был центром эстонской культуры и духовного роста: "Надеюсь, что культурное и историческое наследие Тарту, моего родного города, поможет гордо нести имя нашего региона и всей Эстонии, как европейской культурной столицы".
А мэр города Урмас Клаас рассказал о концепции культурной программы "Искусство выживания", которая подчеркивает свободу и разнообразие.
Мероприятия культурной столицы можно разделить на четыре темы:
Жизнь и окружающая среда. Время задуматься о бережном отношении к природе: в быту, в выборе одежды и пищи. Уличное искусство, гармонирующее с окружающим миром, оживит город.
Человек и навыки. Мероприятия, сулящие погружение в мир искусств, музыки, театра, призваны стать мостом между поколениями. Задуматься о быстротечности времени, душе, вспомнить забытое и освоить новое.
Самобытность и Европа. Задуматься о месте каждого человека и нации в европейском культурном пространстве. Ведь уникальный язык, национальный традиции – это яркая ниточка в культурной ткани континента.
Наука и технология. Погрузиться и представить будущий мир, где искусство вдохновляет науку на новые открытия, начиная от тайн ДНК до чудес искусственного интеллекта.
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